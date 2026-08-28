RenovaDF abre 1,5 mil vagas com bolsa de um salário mínimo

Correio Braziliense

Os alunos terão noções de pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, serralheiro e jardineiro - (crédito: Maurenilson/CB)

O RenovaDF abriu 1,5 mil vagas para o 3º ciclo de 2026 do curso de qualificação em auxiliar de manutenção na área da construção civil. As inscrições podem ser feitas pelo Portal do RenovaDF — Agência Brasília até 3 de setembro. A formação possui 240 horas, distribuídas em 20 horas semanais ao longo de três meses (turnos matutino, vespertino e noturno). Os alunos terão noções de pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, serralheiro e jardineiro.

Podem participar moradores do Distrito Federal maiores de 18 anos que estejam desempregados. Os aprovados recebem bolsa mensal equivalente a um salário mínimo a cada 80 horas concluídas, auxílio-transporte, seguro contra acidentes e certificado emitido pelo Senai-DF.

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