RenovaDF abre 1,5 mil vagas com bolsa de um salário mínimo

Curso de auxiliar de manutenção é gratuito e oferece formação em seis áreas da construção civil

Início Eu estudante Educação profissional
Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 19:07
Os alunos terão noções de pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, serralheiro e jardineiro - (crédito: Maurenilson/CB)
Os alunos terão noções de pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, serralheiro e jardineiro - (crédito: Maurenilson/CB)
O RenovaDF abriu 1,5 mil vagas para o 3º ciclo de 2026 do curso de qualificação em auxiliar de manutenção na área da construção civil. As inscrições podem ser feitas pelo Portal do RenovaDF — Agência Brasília até 3 de setembro. A formação possui 240 horas, distribuídas em 20 horas semanais ao longo de três meses (turnos matutino, vespertino e noturno). Os alunos terão noções de pedreiro, marceneiro, eletricista, encanador, serralheiro e jardineiro.
Podem participar moradores do Distrito Federal maiores de 18 anos que estejam desempregados. Os aprovados recebem bolsa mensal equivalente a um salário mínimo a cada 80 horas concluídas, auxílio-transporte, seguro contra acidentes e certificado emitido pelo Senai-DF.

Anote

  • Vagas: 1.500;
  • Prazo: até 3 de setembro de 2026;
  • Bolsa: Um salário mínimo a cada 80 horas concluídas + benefícios;
  • Localidade: Distrito Federal;
  • Inscrição: Portal do RenovaDF — Agência Brasília, www.agenciabrasilia.df.gov.br;

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação