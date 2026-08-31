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Programa gratuito e online oferece capacitação profissional para jovens

Iniciativa do Instituto Coca-Cola Brasil oferece capacitação profissional com videoaulas curtas, certificado e acesso a vagas de emprego em empresas parceiras

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Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 17:47
Preparação para o Mundo do Trabalho - (crédito: divulgação )
Preparação para o Mundo do Trabalho - (crédito: divulgação )

Por: Gabriela Santos*

Com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho e aproximá-los de bons planos de carreira, o Instituto Coca-Cola Brasil promove o Coletivo Coca-Cola Jovem. A iniciativa se destaca  por ser 100% gratuita e online, permitindo que os estudantes realizem as atividades no próprio ritmo e horário. O projeto é voltado para jovens entre 16 e 29 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino fundamental, com acesso à internet. 

A metodologia de ensino foi pensada para a rotina dos jovens, contando com videoaulas curtas e focadas na preparação prática para o mercado de trabalho. 


Esse, que é o maior projeto de capacitação profissional da instituição, passou por reformulações para oferecer uma jornada de aprendizado dinâmica e focada nas reais necessidades do mundo do trabalho. A metodologia foi pensada para a rotina dos jovens, contando com videoaulas curtas e focadas na preparação prática para o mercado de trabalho. 

Ao final da jornada, os participantes que concluírem as aulas recebem um certificado de conclusão para enriquecer o currículo.

O grande diferencial do programa acontece após a formação. Ao garantir o certificado, o jovem ganha acesso exclusivo a vagas de emprego em sua região que se alinham ao seu perfil. O Instituto Coca-Cola Brasil possui parceria com mais de 400 empresas que reservam oportunidades para os formandos do projeto.

Confira os cursos disponíveis: 

  • Preparação para o Mundo do Trabalho + Coletivo Coca-Cola Jovem

  • Coletivo Coca-Cola Jovem Emprego 

  • Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês 

  • Como criar um currículo conectado com seu projeto de vida 

  • Criando com imagens: o mundo da identidade visual 

  • Curso de Vendas + Programa de Empregabilidade

  • Análise de Dados + Programa de Empregabilidade

  • Campanha pela Vida das Meninas e Mulheres: informação e proteção

Estagiária sob a supervisão de Rafaela Soares 

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