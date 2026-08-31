Programa gratuito e online oferece capacitação profissional para jovens

Correio Braziliense

Preparação para o Mundo do Trabalho - (crédito: divulgação )

Por: Gabriela Santos*

Com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho e aproximá-los de bons planos de carreira, o Instituto Coca-Cola Brasil promove o Coletivo Coca-Cola Jovem. A iniciativa se destaca por ser 100% gratuita e online, permitindo que os estudantes realizem as atividades no próprio ritmo e horário. O projeto é voltado para jovens entre 16 e 29 anos, que estão cursando ou já concluíram o ensino fundamental, com acesso à internet.

A metodologia de ensino foi pensada para a rotina dos jovens, contando com videoaulas curtas e focadas na preparação prática para o mercado de trabalho.





Esse, que é o maior projeto de capacitação profissional da instituição, passou por reformulações para oferecer uma jornada de aprendizado dinâmica e focada nas reais necessidades do mundo do trabalho. A metodologia foi pensada para a rotina dos jovens, contando com videoaulas curtas e focadas na preparação prática para o mercado de trabalho.

Ao final da jornada, os participantes que concluírem as aulas recebem um certificado de conclusão para enriquecer o currículo.

O grande diferencial do programa acontece após a formação. Ao garantir o certificado, o jovem ganha acesso exclusivo a vagas de emprego em sua região que se alinham ao seu perfil. O Instituto Coca-Cola Brasil possui parceria com mais de 400 empresas que reservam oportunidades para os formandos do projeto.

Confira os cursos disponíveis:

Preparação para o Mundo do Trabalho + Coletivo Coca-Cola Jovem

Coletivo Coca-Cola Jovem Emprego

Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês

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