Cartão de confirmação da PND 2026 sai na terça (9). Prova é em 20 de setembro

Correio Braziliense

A mudança foi publicada em retificação do Edital nº 67, de 22 de maio de 2026, no Diário Oficial da União - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou o cronograma da Prova Nacional Docente (PND) 2026 e transferiu a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição para terça-feira (9). A data anterior, prevista no edital, era segunda-feira (31/8). A mudança foi publicada em retificação do Edital nº 67, de 22 de maio de 2026, no Diário Oficial da União e afeta exclusivamente esse prazo; todas as demais datas do cronograma permanecem inalteradas.

O cartão reúne as informações essenciais para a participação no exame: número de inscrição, data, horário e local de aplicação da prova, além de eventuais atendimentos especializados aprovados e do uso de nome social. O documento deve ser acessado diretamente pelo candidato na Página do Participante da PND, disponível no sistema pnd.inep.gov.br. O Inep não envia o cartão por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro canal — qualquer mensagem com esse conteúdo deve ser desconsiderada.

A aplicação da PND 2026 está marcada para o dia 20 de setembro, com duração total de cinco horas, em todos os estados e no Distrito Federal. O exame avalia 21 áreas de licenciatura, de artes visuais a teatro. Podem participar estudantes concluintes de cursos de licenciatura credenciados no Enade e professores formados que queiram ingressar no magistério público por meio de concurso ou processo seletivo em redes que aderiram à prova. Nesta edição, mais de 2 mil municípios e 22 estados aderiram ao PND.

As demais datas do cronograma seguem conforme o edital: divulgação do gabarito preliminar em 24 de setembro; recurso do gabarito em 24 e 25 de setembro; reaplicação para casos específicos em 18 de outubro; e resultado final em 15 de dezembro.

Anote

PND 2026