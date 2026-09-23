Mulheres Mil abre 1,3 mil vagas gratuitas em 18 cursos a partir de outubro

Correio Braziliense

As vagas e os cursos podem ser consultados no Painel de Oportunidades do Pronatec, com o filtro "Mulheres Mil" e a seleção de "outubro" no campo de mês previsto para a oferta. - (crédito: Reprodução/Gov)

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza, a partir de outubro, mais de 1,3 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional do Programa Mulheres Mil. São 18 cursos presenciais, ofertados por dez instituições em sete estados, com carga horária mínima de 160 horas.

O Mulheres Mil atende mulheres maiores de 16 anos em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência e com baixa ou nenhuma escolaridade. A iniciativa é fomentada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As formações são oferecidas por institutos federais, escolas técnicas vinculadas a universidades e redes estaduais de ensino.

Os estados contemplados nesta oferta são Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os cursos cobrem áreas variadas. Na área administrativa, estão Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Recursos Humanos, Agente de Desenvolvimento Cooperativista e Microempreendedor Individual (MEI). Na área de cuidados, há Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil e Agente de Alimentação Escolar.

Há também formações em artesanato e serviços: Artesão de Biojoias, Artesão de Bordado à Mão, Artesão de Pintura em Tecido, Horticultor Orgânico, Tratador de Piscinas, Vendedor, Maquiador, Salgadeiro e Depilador. A lista inclui ainda Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As vagas e os cursos podem ser consultados no Painel de Oportunidades do Pronatec, com o filtro "Mulheres Mil" e a seleção de "outubro" no campo de mês previsto para a oferta.

Para se inscrever, é necessário atender aos pré-requisitos de cada formação. As interessadas devem procurar a instituição responsável pelo curso ou acessar o site oficial para consultar as regras e os procedimentos do respectivo edital de ingresso.

Anote:

- Vagas: mais de 1,3 mil

- Cursos: 18 formações presenciais

- Instituições: 10, em 7 estados (AP, MA, RN, GO, ES, MG e SC)

- Carga horária mínima: 160 horas

- Início da oferta: outubro de 2026

- Público: mulheres maiores de 16 anos em vulnerabilidade social

- Onde consultar: Painel de Oportunidades do Pronatec (filtro "Mulheres Mil", mês "outubro")