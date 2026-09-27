Plataforma do MEC reúne cursos gratuitos com certificado em qualquer área

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Mec)

O Ministério da Educação (MEC) mantém a plataforma Aprenda Mais, que reúne cursos on-line, gratuitos e abertos em diversas áreas do conhecimento. Todos oferecem certificado aos que concluem a formação. O acesso é livre: não há processo seletivo, não há taxa e, na maioria dos cursos, não se exige formação prévia.

A plataforma funciona como um catálogo centralizado de formações oferecidas por instituições da rede federal de educação profissional e tecnológica. As turmas de 2026 incluem cursos de programação (React para desenvolvimento de aplicações web), legislação agrícola (Regulamentação da Agricultura Orgânica), idiomas, educação e saúde, entre outras áreas.

O Aprenda Mais é diferente de outras plataformas privadas que usam o nome "curso gratuito" e depois cobram pelo certificado. Na plataforma do MEC, tanto o curso quanto o certificado são gratuitos. O documento é emitido pela instituição federal responsável pela formação e tem validade nacional.

O site é aprendamais.mec.gov.br. Os cursos podem ser filtrados por área de conhecimento, instituição ofertante ou nível de escolaridade. A maioria é autoinstrucional, no ritmo do estudante.

Anote

Plataforma: aprendamais.mec.gov.br

Gratuidade: curso e certificado sem custo;

Formato: online, autoinstrucional;

Oferta: instituições da rede federal de educação profissional e tecnológica;

Exemplos de turmas abertas em 2026: React (programação), Regulamentação da Agricultura Orgânica;