UFSCar oferece curso gratuito de japonês on-line com certificado

Correio Braziliense

As aulas são ministradas pela professora Kawany Munique Boriolo Shimomura e estão disponíveis para qualquer pessoa do Brasil com acesso à internet - (crédito: Reprodução)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mantém inscrições abertas para cursos gratuitos de japonês, totalmente on-line e com certificado. Não há processo seletivo, não há restrição de idade, não há taxa e não é necessário conhecimento prévio no idioma. Basta criar um cadastro no Portal de Cursos Abertos da UFSCar e começar.

O conteúdo é dividido em módulos progressivos. No primeiro, o estudante aprende o sistema de escrita hiragana e katakana, cumprimentos básicos e estrutura das frases em japonês. Nos seguintes, avança para pronomes pessoais e demonstrativos, vocabulário, partículas que organizam a frase ("wa", "ga", "ni", "no") e construção de sentenças mais complexas.

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As aulas são ministradas pela professora Kawany Munique Boriolo Shimomura e estão disponíveis para qualquer pessoa do Brasil com acesso à internet. O certificado é gratuito para quem for aprovado nas atividades e traz nome do curso, carga horária, conteúdo programático, nota final e um código de verificação de autenticidade.

O curso é autoinstrucional: o estudante avança no próprio ritmo. Para quem acompanha animes, mangás ou se interessa pela cultura japonesa, a formação oferece uma base sólida para começar a entender o idioma de forma estruturada, com o respaldo de uma universidade federal.

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