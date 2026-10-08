Plataforma DIO reúne 50 mil bolsas gratuitas em cursos de IA e programação

Correio Braziliense

Os cursos são oferecidos em parceria com empresas como Santander, Itaú e Reclame AQUI. Não é necessário estar trabalhando com tecnologia para se inscrever - (crédito: Milad Fakurian/Unsplash)

A plataforma de educação tecnológica DIO concentra neste mês mais de 50 mil bolsas gratuitas em programas de formação relacionados a inteligência artificial e programação. Os cursos são oferecidos em parceria com empresas como Santander, Itaú e Reclame AQUI. Não é necessário estar trabalhando com tecnologia para se inscrever.

As formações cobrem quatro eixos: uso de IA na rotina profissional, criação de assistentes personalizados com IA, programação em Java com Spring Boot e IA generativa, e análise de dados para atendimento ao cliente. Cada trilha tem projetos práticos, mentorias ao vivo e certificado de conclusão.

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Os prazos de inscrição variam por programa. O Santander IA na prática aceita inscrições até 13 de outubro. O curso do Itaú, que combina Java com IA em 45 horas de conteúdo, vai até 11 de outubro. O "Santander Crie seu Assistente de IA" fica aberto até 3 de novembro. E a formação do Reclame AQUI, voltada a dados e IA no atendimento, aceita inscrições até 25 de outubro.

A DIO funciona como uma plataforma de educação que conecta formação técnica a oportunidades no mercado de trabalho. Empresas patrocinam os cursos porque precisam de profissionais capacitados: quem conclui entra no funil de contratação dos patrocinadores.

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