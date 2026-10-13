Clube de Oratória de Brasília realiza encontro gratuito sobre a "arte de convencer" nesta terça-feira (13)

Correio Braziliense

O encontro gratuito "A arte de convencer – O que faz uma pessoa acreditar no que você diz?" acontece hoje (13) - (crédito: Divulgação )

O Clube de Oratória de Brasília realiza, hoje (13/10), das 19h às 22h, o seu segundo encontro gratuito com o tema “A arte de convencer – O que faz uma pessoa acreditar no que você diz?”, no Auditório do INNER, localizado no Pátio Brasil Shopping. Em meio ao período eleitoral e com a proximidade do segundo turno das eleições, o evento convida o público a refletir e praticar como a construção de argumentos, as emoções, as histórias e a linguagem corporal influenciam nossas decisões cotidianas, seja na política, no trabalho ou nas relações interpessoais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pela internet.

Durante a programação, os participantes explorarão como a escolha das palavras, o repertório pessoal e a comunicação não verbal afetam a recepção de uma mensagem, além de compreenderem a diferença essencial entre persuasão e manipulação.

A proposta do encontro é explorar esses conceitos de maneira prática, por meio de dinâmicas de grupo, exercícios de improviso e desafios de argumentação. Criado para oferecer um espaço acessível de desenvolvimento e prática da oratória, o Clube de Oratória de Brasília é aberto a todas as pessoas que desejam superar a insegurança de falar em público, organizar melhor o pensamento e se expressar com mais clareza e confiança no dia a dia.