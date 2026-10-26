Plataformas virtuais oferecem treinamento de programação

Correio Braziliense

Formação e aprimoramento em programação - (crédito: Divulgação)

*Por Arthur Dias

Sites oferecem de maneira gratuita e remota formação e aprimoramento em programação. As plataformas contam com trilhas de aprendizado, exercícios diários e criação de projetos, além de mentores preparados para guiar sobre os fundamentos da ciência da computação e de programas especializados.

Os sites instruem a respeito da programação de diferentes formas, com base em interesses e nível de habilidade. Para um aprendizado mais iniciante e aprofundado, as plataformas CS50, FreeCodCamp, Roadmap.sh e Kaggle Learn disponibilizam cursos com trilha e guias de aprendizado, com mentores e líderes de computação. Já para aqueles com foco no aprimoramento da profissão a Exercism conta com 85 trilhas de aprendizado e inúmeros exercícios sobre programação e linguagem de programas.

Para treino diário, a plataforma Codewars tem desafios com níveis, ao concluir os Katas, você aprimora seu perfil e leva suas habilidades de desenvolvimento de software ao seu máximo potencial. Com criação de projetos, a Frontend mentor, busca aprimorar as habilidades de programação com criação de projetos reais, que podem ser adicionados ao portfólio.

*Estagiário sob a supervisão de Paulo Floro.