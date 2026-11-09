Correio Braziliense

IFB abre inscrições para cursos técnicos gratuitos do primeiro semestre de 2027 - (crédito: IFB/Reprodução)

*Por Syara Estrela

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 2.396 inscrições abertas para o Processo Seletivo 2027.1, oferecendo vagas gratuitas em cursos técnicos distribuídos em 10 câmpus: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga. Os candidatos interessados têm até 22 de novembro para realizar inscrição no site: https://candidato.ifb.edu.br/

As oportunidades contemplam duas modalidades principais: Integrado ao ensino médio, destinado a quem está concluindo ou já concluiu o ensino fundamental e fará o ensino médio junto com a formação técnica e subsequente, para quem já possui o ensino médio completo. Além disso, há opção de cursos presenciais e semipresenciais.

Confira a distribuição das vagas por Campus e modalidade no site do IFB: https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb

Anote

Prazo para inscrição: 22 de novembro

Site para inscrição: https://candidato.ifb.edu.br/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá