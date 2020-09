Preparatório gratuito para o Enem oferece 1.000 vagas

E EuEstudante

Cursinho beneficente Bora Vencer está com inscrições abertas para preparatório à distância para o Enem - (crédito: Reprodução / Facebook)

O Instituto Bora Vencer (IBV) está oferecendo 1.000 vagas para curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições podem ser feitas no site do instituto e vão até 2 de outubro, na próxima semana. As aulas serão ministradas de segunda a sexta no período vespertino via plataforma Google Classroom, o que exige que o estudante já tenha acesso à internet.



O período letivo de 300 horas/aula começa em 26 de outubro e vai até 22 de janeiro de 2021. Uma vez que a aplicação do Enem impresso está marcada para 17 e 24 de janeiro, as aulas se estenderão até semana entre as provas. Aos participantes do projeto, haverá disponibilização de material didático completo que será entregue em formato de drive-thru na segunda quinzena de outubro.

Caso o número de inscritos seja maior do que as 1.000 vagas oferecidas, será levada em consideração a renda per capita dos participantes e a ordem de inscrição como critério de desempate.



O projeto conta com a participação de professores selecionados de escolas públicas e privadas do Distrito Federal que já deram aulas em outras edições do preparatório. O IBV tem como princípio a inclusão e acesso de alunos de baixa renda no ensino superior. O projeto #BoraVencer, que agora retorna, atuou entre 2016 e 2018 junto ao Governo do Distrito Federal na preparação de estudantes para o Enem.