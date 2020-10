Enem: estudantes terão mais uma semana para inserir foto no sistema

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo para que os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 possam inserir a foto pessoal no sistema. O prazo agora será até a próxima quinta-feira (8/10) às 23h59. A foto desse ser inserida pela Página do Participante.

Nesta quinta-feira (1°/10), os usuários relataram problemas para colocar a foto no sistema. Esta quinta era o último dia para fazer a atualização. O Inep exige que a foto mostre o rosto inteiro do participante, seja nítida, recente, em ambiente iluminado e sem acessórios, como óculos de sol, chapéu, boné ou touca.

De acordo com o Inep, o prazo foi prorrogado devido a quantidade acessos que a página recebeu em um único dia. Quem já fez a atualização não precisa fazer de novo.

O Enem 2020 está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).