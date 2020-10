Enem: Candidatos enfrentam dificuldades para atualizar foto no site do Inep

AL Ana Luísa Santos*

Candidatos reclamam de instabilidade no site do Inep no último dia para inserir foto no cadastro para o Enem 2020 - (crédito: Twitter/Reprodução)

Candidatos que vão realizar o Enem 2020 relatam nas redes sociais dificuldades para inserir foto no cadastro na página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nesta quinta-feira (1º/10). Hoje é o último dia para realizar a atualização no cadastro.

Estudantes contam que, assim que tentam alterar a foto no sistema, surge o aviso: “Ops! Ocorreu uma falha de comunicação entre você e o INEP”.

O site DownDetector, que avisa quando uma plataforma on-line passa por instabilidade, mostra número maior de reclamações sobre o site do Inep a partir das 14h.

Candidatos temem não conseguir atualizar a foto no sistema ainda nesta quinta-feira, que é o último dia para realizar a troca da imagem, cumprindo os requisitos estabelecidos pelo instituto. O Inep exige que a foto mostre o rosto inteiro do participante, seja nítida, recente, em ambiente iluminado e sem acessórios, como óculos de sol, chapéu, boné ou touca. É preciso que a imagem também capte a partir da altura dos ombros do candidato.

Reclamações nas redes sociais

Com a instabilidade do site do Inep, internautas resolveram reclamar na página do Inep no Twitter. “Vamos melhorar a nossa comunicação, hein Inep!!! Preciso alterar minha foto!!!!!”, disse um usuário da rede social.

Vamos melhorar a nossa comunicação hein Inep!!! Preciso alterar minha foto!!!!! pic.twitter.com/MK5QDzMDdA — nova nesse trem (@clara_barracki) October 1, 2020

“Vocês colocam que o prazo é até hoje, mas o site está completamente instável! Precisam averiguar isso. Não importa a sobrecarga, se o prazo é até hoje as pessoas precisam trocar até hoje!”, queixou-se outra candidata.

Vocês colocam que o prazo é até hoje, mas o site está completamente instável! Precisam averiguar isso. Não importa a sobrecarga, se o prazo é até hoje as pessoas precisam trocar até hoje! — Mari (@mariliaa_c) October 1, 2020

arrumem o site logo, se for p dar erro o dia todo tem que prolongar a data. Tá dentro do prazo tem que funcionar — Isa (@Isa33680876) October 1, 2020

site do inep testando a minha paciência



só o meu está acontecendo isso ?? pic.twitter.com/046mzJWU1f — neirizinha (@nfentyx) October 1, 2020

Estabeleçam um protocolo organizado de informação sobre os problemas no site. São brasileiros e estrangeiros querendo estudar e trabalhar no Brasil, alguns com ansiedade e desespero, recebendo silêncio como resposta. — Samuel Verona Moreti (@samuelmoreti) October 1, 2020

O Correio procurou o Inep para esclarecimentos sobre a instabilidade do site, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno.

