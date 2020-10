Confira a lista dos candidatos selecionados para o cursinho Bora Vencer

E EuEstudante

(crédito: Chivalry Creative / Unsplash)

Nesta segunda-feira (5/10), foi liberada a lista dos 1.000 alunos selecionados para participar do preparatório gratuito do Instituto Bora Vencer. A primeira chamada pode ser conferida no site do projeto. Os contemplados receberam e-mail contendo informações sobre a documentação que deve ser enviada para se matricularem entre terça-feira (6/10) e sexta-feira (8/10). Caso haja desistências, uma segunda chamada deve ser liberada no sábado (9/10).



Os alunos selecionados participarão do cursinho preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de forma totalmente on-line. Serão oferecidas 300 horas/aula por meio da plataforma Google Classroom. Os encontros ocorrerão no período da tarde, entre as 14h e as 18h. Além dos conteúdos virtuais, os estudantes receberão material didático entregue em formato de drive-thru.



O período letivo começa em 26 de outubro e vai até 22 de janeiro de 2021. Portanto, as aulas se estenderão até a semana entre a aplicação das provas impressas. Nesta edição, o Enem ocorre em duas versões: a impressa, aplicada dia 17 e 24 de janeiro; e digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.