Enem: acompanhe aulão ao vivo preparatório para o segundo dia de prova

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Já começou a live de revisão Maratona Enem, focada em preparar alunos para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorre neste domingo (24/1). A iniciativa, que abordará temas de matemática e ciências da natureza, é do Ministério das Comunicações e da Secretaria de Educação do governo do Distrito Federal.

A transmissão está sendo feita no site e nas redes sociais da TV Brasil. Também é possível assistir por meio do canal de Youtube da emissora, confira: