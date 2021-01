Detran e DER organizam trânsito na W3 Sul para o segundo dia do Enem

E EuEstudante

(crédito: RENATO ALVES)

Como a W3 Sul é um dos pontos de acesso da Asa Sul a áreas de escolas, no próximo domingo (24/1), dia da segunda dia de prova impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o cruzamento de acesso às quadras 700 e 900 será aberto das 11h às 13h.

A programação do Viva W3 fica mantida e a via comercial permanecerá fechada para o trânsito de veículos, das 6h às 18h, quando fica aberta a ciclistas e pedestres para a prática de esportes e lazer.

Para garantir a melhor fluidez do trânsito, o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu que motoristas poderão atravessar a W3 Sul entre as quadras 504/704 e 505/705 Sul. O cruzamento entre as quadras 506/706 e 507/707 permanecerá aberto durante todo o dia à circulação de carros e motos.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Militar (PMDF) se unem para viabilizar a organização e segurança da região. Serão 16 viaturas e 32 agentes de trânsito posicionados para coibir o furo dos bloqueios de acesso de veículos entre as quadras 503/703 e 515/715 Sul.

O Detran orienta que motoristas que estiverem conduzindo os inscritos aos locais de prova evitem passar pela W3 Sul e acessem as escolas diretamente pelas vias W4 e W5 Sul, onde elas estão localizadas, ou cheguem pelo Parque da Cidade.

*Com informações da Agência Brasília