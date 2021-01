Frente Parlamentar da Educação fará blitz para fiscalizar o Enem no domingo

E EuEstudante

Blitz on-line da Frente Parlamentar ocorrerá às 19h, após o término do 2º dia do Enem - (crédito: NordWood Themes/Unsplash)

Após uma série de denúncias de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sendo barrados momentos antes do início das provas ou a falta de medidas de biossegurança nos locais de aplicação, a Frente Parlamentar Mista da Educação fará uma blitz on-line para conferir se os problemas serão resolvidos. A live será feita pelas redes sociais da Frente, no próximo domingo (24/1), às 19h.

O secretário-geral, deputado Israel Batista (PV-DF), conduzirá a transmissão com a participação de outros integrantes da Frente, a maior do Congresso Nacional, como a presidente Professora Dorinha (DEM-TO) e as deputadas Tábata Amaral (PDT-SP) e Rosa Neide (PT-MT).

O secretário-geral da Frente, deputado Israel Batista (PV-DF), conduzirá a transmissão ao vivo, neste domingo (foto: Tailana Galvao/Esp. CB/D.A Press)

Haverá também a presença de especialistas para analisar o segundo dia de provas do exame. Além disso, os deputados estarão acompanhando a prova ao longo do dia pelo uso da #EnemnaFrente, de modo a registrar denúncias de candidatos que se sentirem prejudicados.



No primeiro dia de aplicação do Enem impresso, no último domingo (17/1), candidatos se queixaram de filas enormes, falta de logística, além do não cumprimento dos protocolos de segurança que deveriam ter sido tomados diante da pandemia.

Conheça a bancada da educação

A Frente Parlamentar Mista da Educação é uma bancada no Congresso Nacional criada em abril de 2019. Ela é composta por 301 deputados federais e 38 senadores, que visam defender uma educação pública de qualidade no Brasil.

Em 17 de dezembro de 2020, parlamentares que compõe a bancada participaram de uma live em parceria com o Eu, Estudante para refletir sobre as ações feitas no ano que se passou e as perspectivas para 2021. Estiveram presentes o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), os deputados federais Professor Israel Batista (PV-DF) e Professora Rosa Neide (PT-MT), além da presidente-executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, com mediação da jornalista Ana Paula Lisboa.

Participe da blitz

Para assistir à live, acesse o Instagram, Facebook ou YouTube da Frente Parlamentar.