Inep divulga gabaritos oficiais do Enem com duas questões anuladas

(crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash)

Os gabaritos oficiais das provas objetivas e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão disponíveis. Inscritos podem acessar os materiais no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ou por meio do aplicativo Enem.

No total, duas questões foram anuladas: uma de matemática e uma de ciências da natureza. A anulação de um item não compromete o processo de estimação da nota das participantes. Isso porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a teoria de resposta ao item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade, e ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

Os participantes que fizeram videoprovas em língua brasileira de sinais (libras) também podem consultar todas as 180 questões referentes a essa modalidade do exame. Para esse caso, o material está disponível, em vídeo, no canal do Inep no YouTube. Os gabaritos das videoprovas também podem ser acessados, em PDF, no portal do Inep e no aplicativo Enem.

Enem impresso ocorreu nos últimos dois domingos

O Inep aplicou o Enem 2020 impresso em 17 e 24 de janeiro, portanto estão disponíveis os gabaritos e cadernos dos dois dias de exame. Também estão inclusas as provas acessíveis, aplicadas a quem teve direito a atendimento especializado. Os participantes devem ficar atentos para conferir o gabarito de acordo com a cor, o número e o formato da prova feita em cada domingo de aplicação.

No primeiro dia, os inscritos resolveram questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e tiveram que escrever uma redação, com o tema “o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

No segundo dia, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.

Prova do segundo dia teve duas questões anuladas

Dois itens das provas do segundo dia foram anuladas. Uma de ciências da natureza, que abordava o conteúdo da biologia de genética, pois apresentava problemas no enunciado e nas alternativas. Veja como apareceu no caderno azul:





Questão anulada de biologia no caderno azul (foto: Arquivo Pessoal)

Na prova de matemática, o item anulado trouxe o conteúdo de probabilidade dentro do contexto da brincadeira do amigo secreto. Confira:

Questão anulada de matemática que abordou a brincadeira do amigo secreto (foto: Arquivo Pessoal)

O número correspondente das questões anuladas varia em função do tipo de caderno. Confira:

Ciências da natureza e suas tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 11;

Caderno 6 - Cinza - Questão 129;

Caderno 7 - Azul - Questão 135;

Caderno 8 - Rosa - Questão 94;

Caderno 11 - Laranja - Questão 94;

Caderno 12 - Verde - Questão 94.

Matemática e suas tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 14;

Caderno 6 - Cinza - Questão 156;

Caderno 7 - Azul - Questão 157;

Caderno 8 - Azul - Questão 143;

Caderno 11 - Laranja - Questão 143;

Caderno 12 - Verde - Questão 94.

Resultado final será divulgado em março

Os resultados do Enem 2020 serão publicados em 29 de março. Para os “treineiros”, estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio que fizeram o exame para testar os conhecimentos, o boletim será publicado 60 dias após a divulgação dos resultados do exame, de acordo com o edital.

Enem dá acesso ao ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio é organizado anualmente pelo Inep e possibilita que os estudantes ingressem em uma instituição de ensino superior após o término do ensino médio. O exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além da versão impressa, o Inep aplicará também o Enem Digital 2020 nos próximos domingos, 31 de janeiro e 7 de fevereiro.