Enem Digital: reaplicação pode ser solicitada a partir de segunda (8)

(crédito: Gabriella Castro/CB)

Estudantes impedidos de fazer a versão digital Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por problemas logísticos podem solicitar reaplicação da prova entre segunda-feira (8/2) e sexta-feira (12/2). A avaliação substitutiva será feita em 23 e 24 de fevereiro, mesma data da aplicação do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).

Todos os participantes farão a prova impressa, independentemente do modelo escolhido no ato de inscrição. Para requerimento da reaplicação, é necessário acessar a Página do Participante. Todos os casos serão analisados, individualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

São considerados problemas logísticos situações de força maior que atrapalham ou impedem a realização do exame. Entre elas, estão falta de energia elétrica, falhas no sistema, desastres naturais, falhas no computador fornecido ao participante que solicitou leitor de tela e falhas de execução por parte do aplicador.

O candidato que participaria do segundo dia do Enem Digital no próximo domingo (7/2), mas teve diagnóstico de covid-19 ou outra doença infecciosa prevista no edital pode requisitar reaplicação até as 12h de sábado (6/2). Em caso de sintomas após esse prazo, a solicitação deverá ser feita na mesma data daqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, entre 8 e 12 de fevereiro.

São infecções listadas no documento coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela, além da covid-19. Para comprovação, é necessário atestado com nome completo do participante e assinatura do profissional responsável.

No último domingo (31/1), a aplicação digital foi marcada pelo alto número de abstenções e problemas na aplicação. A porcentagem de não comparecimento foi de 68,1% dos inscritos, superior em relação às ausências do Enem Impresso, de 51,5%.