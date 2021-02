Inep anula questão do Enem Digital que esteve no exame em 2009

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

euO Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anulou uma questão da prova de matemática e suas tecnologias da aplicação do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 Digital no domingo (7/2), pois ela já foi aplicada em outra edição do exame, em 2009, na edição para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

Confira o número da questão nos diferentes cadernos: questão 140 do Caderno 5 (Amarelo); questão 148 do Caderno 6 (Cinza); questão 157 do Caderno 7 (Azul); e questão 165 do Caderno 8 (Rosa).



A anulação da questão não compromete o processo de estimação das notas dos participantes, uma vez que o método de avaliação da prova ocorre a partir da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade, além das características (parâmetros de complexidade) de cada item.

O segundo dia de aplicação virtual do exame bateu novo recorde de abstenção, com 71,3% de faltas. Ao todo, 93.079 pessoas se inscreveram no exame virtual, mas apenas cerca de 26,7 mil compareceram.