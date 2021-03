Aluna do Doppler Medicina conquista nota 1.000 na redação do Enem

GC Gabriella Castro*

Bianca Quintella, 18 anos, é mais uma representante do Distrito Federal a tirar nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Natural de Juiz de Fora (MG), a estudante veio para Brasília com o objetivo de fazer cursinhos preparatórios e realizar o sonho de ingressar na faculdade de medicina.



A jovem escolheu o cursinho Doppler Medicina para auxiliar nessa jornada. “Desde sempre eu fui de ler muito e tive facilidade com a escrita”, aponta a Bianca. A partir de fevereiro do ano passado, ela criou uma rotina de escrever uma redação por semana, atividade obrigatória no curso.



Ela explica que conversar com os professores e anotar os erros das redações corrigidas foi essencial para a evolução do texto. “Até dezembro, eu ia religiosamente toda semana conversar com eles”, relata. “Não basta só você ver o erro, você precisa entender o que eles querem te dizer com a correção”.



Na redação, o repertório da estudante passou pela literatura, filosofia e sociologia com trechos como do livro A Metamorfose, de Franz Kafka e do sociólogo Émile Durkheim. Bianca conta que organizou as dicas de livros e autores por temas, o que auxiliou na memorização. Após a surpresa com a nota, o plano agora é concorrer a uma vaga em uma universidade federal,



“Para quem estiver determinado a atingir uma boa nota na redação, é realmente muita prática e muita paciência”, aconselha a jovem. “Não é de uma hora para outra, é tudo questão de bagagem”.

Segundo o estudante João Victor (19), além da prática constante, é necessário voltar o olhar para questões da atualidade. “Se manter atualizado, ver notícias, assistir a filmes, basicamente qualquer coisa pode ser olhada como forma de ajudar no Enem”, explica.



O candidato tirou 980 na redação da prova. “Eu já tinha ido bem, mas 980 foi realmente uma surpresa”, relata. João Victor também foi aluno do curso da Doppler e hoje cursa medicina na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS), onde ingressou por meio do vestibular da instituição.



Ele afirma que a rotina de preparo foi de muito esforço, apesar de “ter dado uma relaxada no ead por conta da situação de incerteza”. “Todo dia era igual, não tinha motivação”, relata. João Victor afirma que o apoio da família e dos professores foi essencial e agradece o professor Washington Paracatu, a quem atribui carinhosamente o apelido de Mago das Redações.



Leonardo Cavalli, diretor de ensino da Doppler Medicina, conta que as notas dos alunos na redação motivam os demais estudantes. Segundo ele, os estudantes ficam contentes em saber que o cursinho no qual estão matriculados alcançou nota mil na redação. “Eles ficam mais seguros porque sabem que a equipe de redação está fazendo um trabalho muito forte e eles acabam vendo os resultados altos dos outros”, relata.



A Doppler tem uma plataforma de correção de redação, onde os alunos enviam textos semanais. Segundo o diretor, o site conta com mais de 350 professores especialistas em correção de redação. “(Os profissionais) fazem essa correção de redação e depois o estudante tem um laboratório de redação onde ele vai ter a dúvida esclarecida”, explica o diretor.



“A gente faz um trabalho bem personalizado porque o professor pega a redação de cada estudante e comenta passo a passo cada erro, além de darem relatório completo da redação pela plataforma”, pontua.

No ensino remoto, o curso utilizou ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do sistema de ensino Poliedro, instituição parceira. “Além das aulas ao vivo, nossos estudantes também possuem acesso às aulas gravadas na sede do Sistema de Ensino Poliedro, em São Paulo”, explica. Quanto aos materiais didáticos, o Doppler já estava adaptado para utilizar versões digitais e impressas.

