Entidades estudantis criticam possibilidade de adiamento do Enem 2021

(crédito: Luís Nova / Esp. CB / D.press)

Por meio de nota, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) condenaram a possibilidade da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ser adiado para janeiro de 2022.

Nesta quinta-feira (13), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, anunciou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) o adiamento das provas com a justificativa de problemas orçamentários para a aplicação.

"A notícia é mais uma grave afirmação acerca da Educação fruto das dificuldades orçamentárias, a não inclusão do Enem 2021 nas metas do Inep para o ano vigente, mas sim em 2022 reverbera com o surgimento de inúmeros questionamentos acerca dessa decisão e reforça a indisposição do Governo Bolsonaro dialogar com os estudantes", observou a nota das entidades após a divulgação da notícia.

O documento reforça que a incerteza e a "falta de comprometimento do Inep com Enem estão causando angústia em milhares de estudantes". Além disso, classificam as edições do Enem durante a gestão do governo Bolsonaro (2019 e 2020) como “os piores exames do ensino médio”.

UNE, Ubes e Anpg também condenaram, na nota, os cortes no orçamento das verbas de institutos e universidades federais em 2021. “A falta de orçamento compromete milhares de pesquisas brasileiras como, por exemplo, o andamento dos estudos em prol de vacinas nacionais”, observa.

As três entidades convocaram os estudantes brasileiros para uma mobilização nacional em 29 de maio.

MEC divulga nota em que garante aplicação

Na noite desta quinta-feira (13), após a repercussão gerada pela informação do adiamento a aplicação do Enem, o Ministério da Educação (MEC) emitiu nota em que afirma estar concluindo o planejamento e elaboração do cronograma de aplicação do Enem 2021 e que está engajado para que as provas sejam realizadas ainda neste ano. Confira a íntegra:



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reafirma que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e engajado para que as provas sejam realizadas ainda neste ano. Para tanto, a Autarquia busca excelência no processo de planejamento, com o intuito de atender a todos os requisitos sanitários e garantir uma aplicação segura a todos os envolvidos, desde sua elaboração. O Instituto reafirma, ainda, que tem orçamento suficiente para realizar o Enem 2021.



O objetivo do Inep é garantir o acesso de estudantes à educação superior, por meio do acesso a programas e políticas que dependem dos resultados das provas. Todas as informações sobre o exame serão publicadas nos editais, assim que houver as definições necessárias. Não há, ainda, confirmação sobre a data de realização das etapas, com exceção do período para solicitação de isenção e justificativa de ausência. Esta fase está prevista em edital publicado separadamente, para facilitar a compreensão das regras específicas de gratuidade e evitar que haja problemas na homologação da inscrição dos interessados em realizar as provas.