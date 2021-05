MEC afirma que Inep planeja aplicação do Enem 2021 ainda este ano

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Na noite desta quinta-feira (13), o Ministério da Educação (MEC) soltou nota em que afirma planejar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda este ano. Segundo o Ministério, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) busca “excelência no processo de planejamento, com o intuito de atender a todos os requisitos sanitários e garantir uma aplicação segura a todos os envolvidos, desde sua elaboração”.



O Inep ainda ressalta que há recursos para realizar o exame em 2021. Nota veio após informação de que o presidente da autarquia, Danilo Dupas Ribeiro, teria informado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) que a prova seria aplicada somente em 2022 por falta de recursos.



Nas redes sociais, estudantes e entidades estudantis subiram a hashtag #FicaENEM2021, contra o adiamento da prova.



Desconfianças a respeito da aplicação do Enem começaram após portaria com as metas institucionais globais para a avaliação do desempenho institucional em 2021, publicada no Diário Oficial da União. O documento foi criticado por não apresentar a aplicação do Enem como um dos objetivos.