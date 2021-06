Ministro anuncia provas do Enem para mesmo dia do vestibular da Unicamp

E EuEstudante

(crédito: Antoninho Perri / Acervo Unicamp)

Na noite de segunda-feira (31), a data de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgada após protestos e insegurança dos futuros candidatos. No entanto, há um problema. A prova foi marcada para a mesma data de outro importante vestibular do país, o da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou, nas redes sociais, que as provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Já o calendário da Unicamp foi divulgado em 20 de maio e prevê a aplicação da primeira fase em 21 de novembro e da segunda nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022.



Estudantes que pretendem prestar os dois exames ficaram nervosos com o anúncio e criticaram o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC), mas a Unicamp vai mudar as datas do vestibular para evitar que as datas coincidam.



Em nota, a a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) afirmou que a data da primeira ase deve ser alterada. Ainda no texto de divulgação do vestibular, Comvest á havia informado que poderia "haver ajustes no calendário do Vestibular Unicamp 2022, em função da divulgação futura das datas do Enem”.