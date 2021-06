Inep divulga edital das provas impressa e digital do Enem 2021

E EuEstudante

Nesta terça-feira (2), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Publicado no Diário Oficial da União (DOU), o documento marca a aplicação das provas para 21 e 28 de novembro.



Estudantes devem se inscrever de 30 de junho até 14 de julho pela Página do Participante mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 85 para quem não conseguir isenção da taxa de inscrição. O cronograma e as questões são as mesmas para o Enem impresso e para o digital. Nesta edição, a versão digital vai ofertar 101.100 vagas.

Em nota, o Inep afirmou que, junto ao consórcio aplicador, faz o mapeamento de possíveis locais de realização das provas que garantam o cumprimento das medidas sanitárias. Os organizadores estudam aumentar o número de municípios para aplicação e traçam estratégias para otimização do transporte e armazenamento das provas.



A autarquia ainda esclarece que o contrato assinado com a gráfica responsável pela impressão das provas em 2020 está em vigência e que o processo para sua prorrogação encontra-se em andamento.



MEC já foi criticado por taxa de inscrições e datas



Antes da divulgação do edital, o Inep já havia divulgado datas e critérios para solicitar isenção de taxa de inscrição. De acordo com as regras, participantes que faltaram na edição de 2020 que quisessem fazer a solicitação deveriam justificar a falta.



No entanto, o medo da contaminação por covid-19 não era uma das justificativas. Considerando o alto número de abstenções, o deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) protocolou projeto de lei para que a isenção seja estendida a todos que atenderem aos critérios, independente de justificarem falta ou não.



Outro problema veio em relação às datas de aplicação. As provas do Enem chocam com a data da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) alterou a primeira prova do vestibular para 7 de novembro para não coincidir com o Enem.

Em razão da recente divulgação das datas de aplicação das provas do Enem 2021, para os dias 21 e 28 de novembro de 2021, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) está transferindo a data de realização da primeira fase do Vestibular Unicamp 2022 para o dia 7 de novembro de 2021. Como a primeira etapa estava anteriormente prevista para o dia 21 de novembro, a Unicamp optou por redefinir a data, de maneira a facilitar o acesso de estudantes interessados em mais de um processo seletivo. A escolha da data ocorreu após reunião com outras universidades que vinham planejando seus exames para os dias 21 e 28 de novembro. A segunda fase do Vestibular Unicamp 2022 está mantida para os dias 16 e 17 de janeiro de 2022.

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2022 terão início no dia 2 de agosto de 2021 e deverão ser feitas até dia 8 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de 180,00 e poderá ser pago até o dia 10 de setembro. A Comvest já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2022 como para a modalidade Enem-Unicamp 2022, até o dia 15 de junho. Os pedidos de isenção devem ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest. O envio da documentação necessária (descrita no Edital) é feito também pela internet. A isenção é válida para estudantes de todo o país.

Modalidade Enem-Unicamp

Para ingresso em 2022, a Unicamp irá oferecer também a modalidade Enem-Unicamp, cujas inscrições serão realizadas em novembro, pela página eletrônica da Comissão. O calendário completo será divulgado juntamente com o Edital do processo, em breve. O objetivo da modalidade Enem-Unicamp é possibilitar a participação de um público maior de estudantes de escolas públicas. Por utilizar as notas do Enem, a dimensão territorial se amplia, com mais oportunidade para estudantes de todo o país.

Calendário Vestibular Unicamp 2022

Inscrições e pagamento da taxa de inscrição - 2/8 a 8/9/2021. Pagamento até 10/9

1ª fase - 7/11/2021

2ª fase - 16 e 17/1/2022

Provas de Habilidades Específicas de Música - setembro e outubro

Provas de Habilidades Específicas - 19 a 22/1/2022

Divulgação da primeira chamada - 14/2/2022

Matrícula (não presencial) da primeira chamada - a confirmar