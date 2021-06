Enem: inscrições estão abertas e professores dão dicas de preparação

JM Júlia Mano*

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem) começaram quarta-feira (30) e terminam em 14 de julho. As provas serão aplicadas em 21 e 28 de novembro. Ao EuEstudante, estudantes contam como vão se preparar ao longo desses quase cinco meses que separam dos dias do exame. Professores também deram dicas de como estudar para cada uma das quatro áreas (ciências humanas, da natureza, linguagens, matemática) e para a redação.



Júlia Vasco, 20 anos, está se preparando desde fevereiro deste ano e busca aprovação em medicina. A jovem faz curso pré-vestibular na modalidade especifica em que ela tem aulas e materiais voltados a uma das áreas. No caso da estudante, é voltado para exatas e redação. Em complemento, ela assinou um curso on-line direcionado para o Enem.



Com isso, a rotina de Júlia consiste em ter aulas no período da manhã dos cursos e, à tarde, ela estuda sozinha. “Eu tenho tentado me preparar tanto em questão de conteúdo, quanto psicologicamente. Faço acompanhamento com psicólogo por conta da ansiedade, que é grande. É muita pressão e, por isso, a gente se sobrecarrega e sabota muito”, relata. A estudante também tem o suporte dos professores do curso pré-vestibular de específicas em que eles ajudam a jovem a aprimorar o planejamento de estudos constantemente.

A estudante está se preparando desde o início do ano com foco na aprovação em medicina (foto: Arquivo Pessoal)

A aluna também aplica algumas estratégias na rotina para render mais. Uma dessas, é o uso do método Pomodoro em que consiste em estudar por um tempo determinado, fazer uma pausa e retomar. No caso de Júlia, ela divide em 25 minutos para humanas com descanso de 5 minutos e 50 minutos para exatas com intervalo de 10 minutos.



Outro método que a estudante aplica é a do estudo ativo. “Uso para exatas e biológicas em que uso o meu conhecimento como se eu fosse explicar algo para alguém. Então, faço anotações e, depois, eu tenho que explicar para forçar a minha mente a usar aquele conhecimento que adquiri”, explica. Somado as estratégias, Júlia também passou a fazer revisão dos conteúdos estudados, algo que ela não fez na preparação de 2020.



Thais Oliveira, 20, também vai prestar o Enem neste ano com o objetivo de ingressar no curso de ciências políticas na Universidade de Brasília (UnB). A estudante está finalizando a graduação de jornalismo no Centro Universitário IESB, por esse motivo, vai começar a preparação neste segundo semestre de 2021.



A jovem decidiu que vai refazer as provas anteriores do Enem. Com isso, ela vai poder averiguar quais foram os conteúdos mais cobrados nas últimas edições para saber o que estudar.



A estudante também pensa em entrar em um curso pré-vestibular para se preparar por o curso que deseja ser concorrido e demandar uma nota alta para conseguir entrar. “Eu não estudo os conteúdos do ensino médio há um tempo, pois a última edição que eu fiz foi em 2018”, conta.



O que aconselham os professores

Para os educadores, os estudantes que estão iniciando a preparação agora, como Thais, devem começar analisando os conteúdos que mais caíram nas últimas edições. Somado a isso, devem também mapear onde estão as dificuldades. “O Enem tem um conteúdo amplo. Então, é necessário você focar naquilo que tenha necessidade. O que você tenha mais facilidade deixa por último. Assim, o estudo é mais tranquilo e mais rápido”, aconselha a professora de redação do Colégio Sigma, Ângela Miranda de Souza.



Com essas informações levantadas, o estudante deve fazer um planejamento de estudo com a delimitação do tempo que será dedicado. Dentro da rotina de preparação, também deve haver momentos para o lazer.



“O principal é a organização em relação a horário de aula, estudo e cuidado próprio. Algumas pessoas seguem uma rotina de horas inacabadas de estudo. Exemplo, oito horas, dez horas por dia estudando pós aula. Muitas vezes isso não é eficiente”, explica Bruno Mangabeira, professor de física no Curso Exatas. O educador também orienta aos estudantes buscar técnicas que facilitem o aprendizado e cita o active recall (lembrança ativa) e o espaçamento.



A técnica de lembrança ativa consiste em estar lembrando do conteúdo estudado de forma ativa do que reler tudo novamente, ou seja, fazer revisões periódicas. A do espaçamento é separar um determinado tempo dedicado a uma atividade e que será aplicado durante um período, por exemplo, delimitar uma hora de estudo de uma determinada matéria nas segundas e quartas-feiras.



O professor de história do Colégio Sigma, Isaac Marra, conhecido entre os alunos como Panda, recomenda que os vestibulando busquem simulados para prepará-los para o contexto da prova. “Em geral, a grande dificuldade dos estudantes de ensino médio com o Enem não é apenas o conteúdo, mas a interpretação e a exigência da questão. Normalmente, eles se detêm à análise do texto e se esquecem de retornar ao comando da questão”, analisa.



“Em uma segunda leitura, ele conseguiria acertar o item. Então, o foco é resolução de questões, assim, ele vai ter na noção de onde precisa aparar as arestas e adequar ao seu ritmo de estudo”, complementa Isaac. A professora de língua portuguesa do Curso Exatas, Silvia Tominaga, sugere utilizar aplicativos para ter acesso a mais questões e também se organizar.





Como se preparar para prova de redação

A professora Ângela orienta que os estudantes façam, pelo menos, uma redação por semana. Depois de pronta, enviar para um profissional da área corrigir. “Isso é muito importante, porque você vai ler os apontamentos que foram feitos e tentar melhorar os problemas que foram apresentados”, explica.



Em conjunto, o candidato também precisa acompanhar os noticiários para saber e entender os fatos que estão acontecendo no Brasil. Ângela destaca que isso forma o repertório do estudante e o prepara para formar argumentos embasados na prova, pois o Enem normalmente apresenta temas que envolvem o país.

A professora destaca que o aluno deve compreender as regras gramaticais e acompanhar as notícias do Brasil (foto: Arquivo Pessoal)

A professora também ressalta a importância de se estudar gramática. A correção da redação é feita com base em cinco competências previstas em cartilha que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos estudantes em 2020. Na Competência 1 e 4, o candidato precisa demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa para construir a argumentação da argumentação. Com isso, sendo necessário o conhecimento da norma culta.



“Na Competência 1 e 4, você não pode perder nota. Aliás, você não pode perder nota em nenhuma para alcançar um texto com, pelo menos, nota 900 ou aquele que almeja tirar mil. Então, a gramática faz a diferença”, argumenta Ângela. Para isso, a professora Silvia Tominaga aponta que deve ser estudado pontuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal e paralelismo.



Na Competência 2, é avaliado a compreensão do candidato acerca da proposta de redação e as aplicações dos conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Mas isso dentro do parâmetro estrutural do texto dissertativo-argumentativo em prosa.



Por meio da Competência 3, o corretor da redação examina a forma que o estudante selecionou, relacionou, organizou e interpretou as informações, fatos, opiniões e argumentos para defender o ponto de vista. Na 5, é analisado a proposta de intervenção para o tema e se respeita os direitos humanos.





E matemática?

O professor do Galt Vestibulares, Herbert Luan Silvia, orienta que os estudantes, primeiro, listem os conteúdos que têm domínio, mas foquem nos que ainda têm dificuldades e são cobrados no Enem. Ele também aconselha que não se ignore os de base. “Vejo alunos que começam estudando notação cientifica mesmo lembrando poucas regras de expoente. Acredito que essa prática seja prejudicial, pois o resultado disso será apenas boas horas dedicadas a quebrar a cabeça”, exemplifica.



O professor recomenda que os estudantes explorem bastante o conteúdo de razão e proporção por ser fundamental no aprendizado da matemática e é cobrado com recorrência na prova, além de ser mais tranquilo. Em conjunto, o aluno deve dar prioridade a resolução de exercícios, justamente, pelo tempo que resta de preparação.

O professor de matemática aponta conteúdos básicos da disciplina que os vestibulandos devem praticar em exercícios (foto: Arquivo Pessoal)

“Se o aluno identificar que teve dificuldade em uma determinada questão é sinal de que o conteúdo abordado não está consolidado como deveria. Portanto, precisa revisá-lo”, ressalta Herbert. O professor lista que os estudantes devem dar bastante atenção aos conteúdos: razão e proporção; funções; geometria plana e espacial; probabilidade e estatística.





Professor Isaac dá os comandos para humanas

O educador de história do Colégio Sigma afirma que a área aborda, de forma geral, o desenvolvimento sustentável, meio ambiente, saneamento básico, direitos humanos e os fundamentos da cidadania no Brasil e mundo, aspectos da formação da sociedade contemporânea. Com isso, o estudante tem que observar como cada conteúdo pode ser cobrado dentro dessas temáticas, pois não há como prever, de certo, o que vai aparecer.



Contudo, Isaac destaca que, nos últimos anos, os filósofos Friedrich Nietzsche e Hannah Arendt foram cobrados na prova. O professor também cita conteúdos como: territorialização; regionalização; fundamentos da globalização; filosofia antiga; pré-socráticos; filosofia escolástica medieval; renascimento e iluminismo.

O professor afirma que é difícil prever os conteúdos específicos que podem aparecer no Enem, mas estudantes devem compreender como eles se relacionam com temáticas como Cidadania (foto: Arquivo Pessoal)

Sob essa perspectiva de que não se há uma previsão do que especificamente pode aparecer no Enem por os conteúdos serem cobrado dentro das temáticas principais, o estudante precisa compreender as civilizações clássicas: Grécia e Roma; a história a partir dos modos de produção e dos ciclos econômicos; os conceitos da idade média – como descentralização do poder político; teocentrismo do aspecto de poder e influência intelectual e ideológica da Igreja Católica. O processo de formação das revoluções burguesas com enfoque na inglesa e francesa, a revolução industrial, o fundamento econômico da sociedade contemporânea, regimes totalitários e Guerra Fria podem ser abordados.



Na história do Brasil, o período colonial e as características, economia mineradora e açucareira – que foram o tripé econômico colonial, as revoltas emancipacionistas em especial a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana são conteúdos que podem aparecer no Enem. Além desses, o Império Brasileiro, a formação do parlamentarismo e as causas do declínio e consequente queda do império que levou a Proclamação da República.



Encaminhando para o século XX, a República Velha e, dentro dela, o coronelismo, o voto de cabresto e os fundamentos associados a política do café com leite. Também a Era Vargas da polarização ideológica do governo constitucional ao Estado Novo que foi a fase ditatorial. Por fim, o Regime Militar brasileiro e, em todos os conteúdos, deve associar aos conceitos de cidadania e formação econômica.



O professor Isaac aconselha que seja feito a resolução de questões. No entanto, não somente das provas antigas, mas o estudante deve procurar questões e simulados que são disponibilizados na internet. Para fixar os conteúdos, ele também sugere os livros: História do Brasil de Boris Fausto; A era das revoluções de Eric Hobsbawm; A era dos extremos de Eric Hobsbawm; Brasil: uma biografia de Lilia Schwarcz e Heloisa Starling; A escravidão de Laurentino Gomes; O Século XIX de René Rémond; As origens do totalitarismo de Hannah Arendt; O príncipe de Maquiavel; Política de Aristóteles; Cidadania no Brasil: o longo caminho de José Murilo de Carvalho; O mundo contemporâneo de Demetrio Magnoli.





O que funciona para ciências da natureza e suas tecnologias

Alessandro Campos, professor de biologia do Galt Vestibulares, afirma que “é extremamente importante os alunos estudarem ciências da natureza como um bloco e não como conteúdo separado”. Isso se dá por ser a prova contextualizada e com os temas de cada disciplina serem interligados.



Bruno Mangabeira aconselha que os alunos estudem a parte de energia de física por serem cobradas no Enem e ainda poderem ser relacionadas com a biologia e a química. O professor também ressalta que os conteúdos de movimento podem aparecer na prova pelo mesmo motivo. Além desses, é importante os vestibulandos saberem ondulatória.

O professor aponta que energia, movimento e ondulatória são conteúdos de física que podem ser relacionados com química e biologia (foto: Arquivo Pessoal)

“Outra coisa, tente procurar a aplicabilidade do conteúdo em algo do dia a dia na resolução de algum problema real. Dificilmente, vai se ver uma questão extremamente conteudista. Vai ser dado um texto com uma pergunta objetiva, onde vai querer que se aplique o conhecimento prévio”, orienta Alessandro.



O professor de biologia aconselha que os vestibulandos estudem: bioquímica; biomoléculas; fotossíntese; respiração celular, citologia; fisiologia animal e humana. Alessandro cita também os conteúdos de genética, biologia molecular e botânica são interessantes de se ter o conhecimento na hora da prova, pois podem ser cobrados.

O professor orienta aos alunos a entender como o conhecimento da área pode ser aplicado em resolução de problemas cotidianos (foto: Arquivo Pessoal)





E linguagens, o que fazer?

A professora Silvia Tominaga aponta que o estudante deve buscar desprender o conhecimento da língua portuguesa dos modelos tradicionais de classificação. “Reconhecer gêneros, objetivos do texto, o público-alvo, bem como a função social faz toda a diferença. Outro ponto essencial é compreender a língua como um organismo vivo, sujeito a mudanças e perceber os valores sociais trazidos à tona por meio de textos literários e não literários”, orienta.

A professora aconselha que os estudantes vejam a língua portuguesa de outra perspectiva (foto: Arquivo Pessoal)

Em questão de conteúdo, a professora aconselha que o estudante busque aprender sobre gêneros textuais, funções da linguagem, tipologia textual. Na literatura, começar pelo modernismo e produções contemporâneas.

Assim, como os outros professores, Silvia orienta que se faça a resolução das provas anteriores para se descobrir quais as dificuldades para poder saná-las. “São fundamentais a constância e a disciplina. Anotar perguntas ao longo das aulas e, posteriormente, buscar suas respostas”, afirma.





