Faculdade Cultura Inglesa oferece cursos gratuitos para prova do Enem

A Faculdade Cultura Inglesa, conhecida pela formação especializada em língua inglesa, está oferecendo cursos preparatórios de curta duração para as provas do Enem 2021, que serão aplicadas no final deste mês, nos dias 21 e 28. Além do inglês, aulas de literatura nacional e língua portuguesa também são oferecidas. As inscrições ainda podem ser feitas gratuitamente pelo link https://www.faculdadeculturainglesa.com.br/track/prepsenem/.

As aulas duram apenas 10 horas e são on-line, indicadas para estudantes do ensino médio, de escolas públicas e privadas, que pretendem aprimorar suas habilidades linguísticas para prestar o exame nacional deste ano. Os cursos já beneficiaram mais de mil estudantes e apesar de serem voltados a estudantes de nível médio, é aberto a todos os públicos. Os interessados, assim que realizarem as inscrições, devem fazer um cadastro na plataforma de aprendizagem Moodle para poder acessar os conteúdos e baixar os materiais disponíveis, além de atividades extras. Não há limite de tempo de acesso à plataforma e o aluno pode acompanhar as aulas em qualquer momento.

A diretora da instituição, Maria Eugenia Witzler D'Esposito, explica de onde veio a ideia de lançar o programa de cursos, "decidimos colocar nossa excelência acadêmica e expertise em línguas a favor de uma ação social que impacta, de forma inclusiva, na formação de nossos jovens” diz ela. “Dessa forma, nosso corpo docente preparou um conteúdo sob medida para apoiar a jornada de estudos de alunos da rede pública e privada de ensino que sofreram uma defasagem na aprendizagem, sobretudo no período de pandemia", conclui.

Local de prova está disponível

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem consultar o local de prova na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para ter acesso, o estudante deve ter concluído o Cadastro do Estudante e responder o Questionário do Estudante até o dia 13.



O candidato, para acessar, precisa estar com login e senha em mãos. A partir daí, ele entrará na Página do Participante, pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. Apesar de já estar há algumas horas no ar, estudantes relatam instabilidade no site.