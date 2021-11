AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem consultar o local de prova na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para ter acesso, o estudante deve ter concluído o Cadastro do Estudante e responder o Questionário do Estudante até o dia 13.

O candidato, para acessar, precisa estar com login e senha em mãos. A partir daí, ele entrará na Página do Participante, pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. Apesar de já estar há algumas horas no ar, estudantes relatam instabilidade no site.

Como regular bem o tempo no exame

As redes sociais da Universidade Paulista (Unip) e do Colégio Objetivo transmitem no próximo dia 4 de novembro, às 19h, a live “Gestão do tempo: como organizar seus estudos para o Enem?”. Saber controlar o tempo dedicado a cada resposta nos vestibulares é uma das estratégias essenciais que contribuem para o bom desempenho do candidato nos exames.

O palestrante será o educador Rodnei Pereira, professor no curso de Pedagogia da UNIP, que na live falará sobre:

Organização e hábitos que podem melhorar a rotina dos estudos, bem como a realização das provas.



Administração do tempo durante a última revisão de estudos para o Enem

Procedimentos mais eficazes para facilitar o desempenho do estudante ao responder as questões do Enem



Prioridades na resolução da prova e o controle do tempo

Para assistir, basta acessar:

https://www.facebook.com/ObjetivoOficial/