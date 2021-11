Inep deixa orientações para quem tiver com sintomas de covid-19 no dia do Enem

E EuEstudante

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

O participante do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que apresentar sintomas de covid-19 na semana que antecede o primeiro ou segundo dia não deverá comparecer ao local de prova e poderá solicitar reaplicação. O pedido deve ser realizado pela Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) entre 29 e 3 de dezembro, com a documentação anexada que comprove a situação física do inscrito.



A documentação deve apresentar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde do inscrito e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10). O documento deve estar legível e constar a assinatura e a identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

A mesma orientação serve para quem estiver com alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas nos editais n.ºs 28 e 29, do Enem impresso e Digital: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.



Aqueles que tiverem com a documentação comprobatória correta poderão realizar a prova nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022,mesma data da aplicação do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os participantes que tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem, no período de 14 a26 de setembro.



Prevenção à covid-19

Como medida de prevenção à covid-19, o Inep seguirá protocolo de biossegurança durante a aplicação do exame. O uso de máscara de proteção, cobrindo totalmente nariz e boca, será obrigatório durante todo o período em que o participante permanecer no local de aplicação da prova, sendo permitido retirá-la apenas no momento da identificação, antes de acessar a sala de prova, para beber água e para se alimentar. Já para os casos previstos na Lei n.º 14.019/ 2020, o uso da máscara será dispensado, conforme previsto em edital.



É permitido que o participante leve máscara reserva para trocar durante a aplicação, bem como frasco de álcool líquido ou em gel para higienizar as mãos. O Inep também recomenda que cada participante leve sua própria garrafa de água para consumo. Outra medida de prevenção é o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas antes da abertura dos portões, bem como nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.



Problemas logísticos– Os participantes afetados por problema logístico durante a aplicação das provas também podem solicitar reaplicação do exame, de29 de novembroa3 de dezembro, por meio da Página do Participante. São considerados problemas logísticos: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame, devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.



Cartão de confirmação

O Cartão de Confirmação de Inscrição dos participantes dessa aplicação já está disponível na Página do Participante. Para acessar o documento, o inscrito precisa estar cadastrado na plataforma do Governo Federal (gov.br) eterem mãos seu login único e senha de acesso. Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha, é possível recuperá-la.



O cartão de confirmação informa número de inscrição, data, horário e local da prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o inscrito leve o cartão no dia da prova.



Segunda aplicação

Os participantes isentos que não compareceram ao Enem 2020 e que tiveram nova oportunidade de se inscrever para a edição 2021, no período de 14 a26 de setembro, farão o Enem nos dias 9 e16 de janeirode 2022. A aplicação será nas mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). O cartão de confirmação para essa aplicação será disponibilizado em data mais próxima à realização do exame, a ser divulgada.