15 dicas valiosas para se concentrar e fazer uma ótima prova no Enem

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será neste domingo (21/11). Em todo o Brasil, cerca de 3,1 milhões de estudantes prestarão o exame. Desses, 300,8 mil vão fazer as provas em Minas Gerais. E quem está entre esses inscritos já vem se preparando há alguns meses para o tão esperado momento de preencher e conferir o gabarito do Enem 2021. Mas como se concentrar no Enem e ir bem nas provas?

Cada pessoa tem uma receita própria para relaxar e manter a calma. Contudo, os professores de cursinhos dão dicas especiais para os estudantes não deixarem o nervosismo tomar conta no momento de responder às questões. Por isso, trazemos 15 dicas para você relaxar e fazer um ótimo exame.

Pelo segundo ano consecutivo, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai aplicar o formato digital e o presencial. Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham, impreterivelmente, às 13h (horário de Brasília). O gabarito do Enem 2021 poderá ser entregue preenchido até as 19h.

O estudante deve levar máscara de proteção individual (caso contrário será proibido de entrar), caneta esferográfica transparente com tinta preta e documento de identificação oficial com foto.

Lembrando que, neste domingo, os candidatos vão responder questões de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, além da Redação. No próximo domingo (28), a segunda e última etapa do exame nacional trará mais perguntas das provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, além de Matemática e suas tecnologias.



Lembrando que ir bem no Enem 2021 é a garantia de acesso ao ensino superior. Isso porque o teste é a porta de entrada para o ensino superior em instituições brasileiras e algumas universidades de Portugal.

Especialista dá dicas do que fazer nas horas que antecedem o Enem 2021

A coordenadora do Pré-Enem da Rede Chromos de Ensino, Denise Arão, costuma conversar com os alunos que vão fazer o Enem e mantê-los tranquilos neste momento decisivo.

“Na hora que bater a ansiedade, é respirar fundo, trabalhando mente e coração, tendo confiança no seu potencial”, afirma. Além disso, é muito importante dormir bem um dia antes de cada etapa do exame. “Ter uma boa noite de sono ajuda a fixar o conteúdo, biologicamente falando”, diz. A boa alimentação e a hidratação também são fatores importantes. “Evitar alimentos gordurosos e, sim, ter uma alimentação leve e prazerosa”, comenta.

O candidato deve ir ao local de prova com alguém que lhe passe tranquilidade. “Ele deve passar os momentos antes da prova com pessoas que ele ama, que passem confiança”, afirma. E, na hora da prova, é bom contar com um chocolate para lhe dar prazer e ânimo.



O que fazer para se concentrar no Enem

Portanto, manter-se pleno é essencial para ir bem na prova do Enem 2021. Confira agora uma seleção de dicas para você.

Antes da prova, se preferir, faça uma revisão final das suas anotações, escolhendo um local calmo, bem iluminado e livre de distrações;

Procure não estudar ouvindo música, pois isso pode roubar sua atenção;

Como ainda há uma semana para a segunda etapa, cumpra uma agenda de estudos do que acha mais importante, revendo seus pontos fracos;

Respeite seu horário biológico, esforçando-se mais nos horários em que tem mais pique para estudar;

Não estude cansado ou com fome, assim como não vá para o exame de estômago vazio;

No momento da revisão final, não acumule outra tarefa, foque apenas no Enem;

Se o conteúdo é grande, divida-o em partes menores, assim, você consegue se concentrar melhor e aproveitar o tempo de preparação;

Afaste as preocupações da cabeça, procurando focar apenas no conteúdo estudado;

Tente relacionar o conteúdo da prova à sua vida, assim o tema fica mais interessante;

Ao fazer a revisão, programe pequenas pausas, especialmente quando se sentir cansado;

Visite o local de prova antes do dia do exame, calculando rotas e picos do trânsito;

Leve uma garrafinha de plástico com água para se hidratar, já que novembro costuma ser bem quente;

Ao chegar no local, procure um local tranquilo e sob sombra para aguardar a abertura do portão;

Descanse durante a prova, ou seja, quando sentir que está desconcentrado, pare um pouco, coma uma barrinha de cereal, beba água e vá ao banheiro;

Reserve um tempo viável para preencher o gabarito do Enem 2021 para cair em erros.

Concluída a prova, certamente a sua intenção é avaliar o seu desempenho, não é mesmo? Então, acompanhe a divulgação do gabarito oficial do Enem 2021. A divulgação é fruto de uma parceria entre o Portal Uai e a Rede Chromos de Ensino.



