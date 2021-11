Morador de rua é morto a facadas em disputa por marmitex em BH

ID Ivan Drummond/Estado de Minas

(crédito: Google/Reprodução)

Mais um morador de rua foi assassinado em Belo Horizonte, o segundo nesta semana. Na noite dessa sexta-feira (19/11), na Rua Itapecerica, na Lagoinha, o corpo de WCPA, de 40 anos, conhecido por “Neguinho da Caixinha”, foi encontrado na rua, de bruços, bastante ensanguentado, com um corte na garganta. O motivo da morte seria uma disputa com outro morador de rua por causa de um marmitex.

A Polícia Militar foi chamada às 21h. Quando os policiais chegaram ao local, depararam com a cena. A primeira providência foi procurar por câmeras que pudessem ter filmado o crime, na Rua Itapecerica e adjacências. Mas não havia nenhum equipamento desse tipo na região.



Moradores próximos do local contaram que pouco antes de chamar a polícia, “Neguinho da Caixinha”, que é bastante conhecido na região, e outro morador de rua brigavam por causa de um marmitex. Houve a discussão acabou, os moradores olharam pela janela e viram o corpo. O autor do crime fugiu do local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na quinta-feira (18/1), outro morador de rua foi assassinado a pauladas e pedradas no bairro Aeroporto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele foi atacado quando preparava uma refeição. Segundo testemunhas, o motivo do crime seria a disputa por serviço de flanelinha próximo ao Mineirão.