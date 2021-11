Pessoa com doença infectocontagiosa deve pedir reaplicação

E EuEstudante

(crédito: Foto ilustrativa)

Os participantes que tivessem apresentado sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incluindo suspeita de covid-19, não deveriam ter comparecido aos locais de prova. Esta prescrição ainda é válida para a próxima aplicação, no domingo (28).

No entanto, candidatos que estão nessas condições, poderão solicitar a reaplicação por meio da Página do Participante. A partir da próxima segunda-feira (29) o pedido já pode ser feito e vai até o dia 03/12. A apresentação de algum documento legível que comprove a doença é obrigatória. Na documentação também deve conter o nome completo do participante, o diagnóstico, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.

As doenças infectocontagiosas consideradas como condições para pedir a reaplicação são coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. Quem não compareceu ao primeiro dia do Enem, no último domingo (21), por apresentar sintomas de algumas destas doenças também poderá pedir para as provas serem reaplicadas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reaplicará as provas em 9 e 16/01, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.