Gil do Vigor faz sucesso na web com aulas de matemática para o Enem

DB Denise Britto

Com duas aulas de matemática por semana, canal do ex-BBB Gil do Vigor conquistou a web - (crédito: Reprodução/Intagram/@gildovigor)

O jeito irreverente do ex-BBB Gil do Vigor conquistou um novo público no último mês: os estudantes em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Através de um canal no Youtube, Gil dá aulas gratuitas de matemática com foco em simplificar a matéria para os jovens que estão de olho em uma vaga na faculdade. Sucesso nas redes sociais, o canal “Matemática do Vigor” já tem mais de 75 mil inscritos.

No ar desde 5/6, o projeto disponibiliza duas aulas por semana sobre assuntos da matemática básica como aritmética, porcentagem, razão e proporção, além de uma apostila com exercícios para o Enem. No Instagram, Gil conta que o objetivo do projeto é apoiar os estudantes na fase de transição para o ensino superior.

“Eu queria de alguma forma usar os meus conhecimentos e a minha formação para ajudar vocês a vigorarem nas provas. Preparei esse material com muito carinho e cuidado”, disse, em publicação do dia 1/6, ao anunciar o lançamento do projeto.

Em outra publicação, o ex-BBB comemorou a alegria com o novo canal. “A educação é minha base e, de todos os meus projetos, este é o que eu mais torci para dar certo”, postou.

Genteeee. Eu tv fazendo prova! Tô super emocionado. A educação é minha base e de todos os meus projetos, este é o que eu MAIS TORCI para dar certo. Eu amo fazer as pessoas sorrirem mas meu chamado sagrado é fazer as pessoas se libertarem através da educação! https://t.co/9G6RXALUUr — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2023

Repercussão

Para os estudantes a iniciativa foi uma grata surpresa. Entre o estranhamento por ver um famoso dedicando seu tempo livre a dar aulas gratuitas e o entusiasmo por aprender com um dos ex-BBB’s mais queridos do público, os comentários no canal e nas redes sociais são só elogios.

Um internauta comentou no vídeo de abertura do canal: “É a primeira vez que vejo uma pessoa famosa e rica pegando um tempinho para ajudar às pessoas que precisam. Que iniciativa linda, Gil. Sem dúvidas, um exemplo de humildade, não é à toa que merece a fama que tem”.

A iniciativa é celebrada também por aqueles que não têm condições de pagar um curso voltado para o exame. É o caso de um internauta que contou sua história no Instagram do, agora, professor. "Obrigado, Gil, vai me ajudar muito. Estou no terceiro ano do ensino médio e muito preocupado com o Enem, em não conseguir uma nota suficiente. Tendo em vista que, matemática é uma das matérias que mais pontua, assistirei às aulas com muito entusiasmo. Sou de escola pública (PA) e não estou fazendo cursinho, porém me esforço para compensar e tentar tirar uma nota suficiente para entrar na UFPA para cursar Direito", publicou.