Professores dão dicas sobre o que ainda é possível para se preparar

NG Naum Giló

Muitos candidatos vêm se preparando há meses para obter uma boa nota - (crédito: Luis Nova/CB)

Neste domingo (12/11), estudantes brasilienses fazem as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 90 questões, divididas entre matemática e ciências da natureza. Muitos candidatos vêm se preparando há meses para obter uma boa nota e conseguir uma vaga no ensino superior. O momento agora, na véspera do certame, é de revisar conteúdos chaves e descansar.

Luis Miranda, 20 anos, estuda jornalismo em uma instituição particular, mas tem como objetivo entrar para o mesmo curso na Universidade de Brasília (UnB). Ele tem mais afinidade com os conteúdos cobrados no primeiro dia, o que o fez focar mais em disciplinas que tem mais dificuldade, como química e matemática. "Agora, o momento é de revisar e resolver questões de provas antigas. Também estou tentando relaxar, não me pressionar muito, e ter a certeza de que fiz o meu melhor", diz o morador de Ceilândia.

Buscando o sonho de fazer medicina na UnB, Nathalia Moreira Boaventura, 18, conta que também está revisando conteúdos, fazendo e assistindo a resoluções de questões na internet. Ciências da natureza tem um peso grande para entrar em medicina, mas ela prefere priorizar matemática nesses últimos momentos. "Matemática tem um peso grande também, não só na UnB, mas também em outras universidades", observa. "No entanto, hoje (neste sábado, 11/11), vou tentar relaxar, passear com a família ou ver um filme", afirma a moradora de Águas Claras.

Estratégias

Professores falaram ao Correio sobre estratégias para ajudar os estudantes a chegarem preparados para a prova, que tem cinco horas de duração. A coordenadora do pré-vestibular do Colégio Sigma, Juliana Gasparini, diz que sempre aconselha aos alunos que peguem mais leve na reta final. "É hora de desacelerar, focar no emocional, tentar relaxar fazendo coisas que gosta", avalia Gasparini, que também não descarta a resolução de questões como boa forma de encerrar os estudos antes da prova.

Ela também lembra da importância de uma alimentação leve e equilibrada para não ter problemas na hora de fazer o exame. Sobre os conteúdos de química, disciplina que leciona, Juliana destaca os seguintes assuntos como básicos: química ambiental, eletroquímica, equilíbrio químico, radioatividade e estequiometria.

O professor de matemática do Colégio Sigma José Júnior, mais conhecido como Jotta, também acredita que o descanso é uma das melhores estratégias na véspera do Enem, além de revisar assuntos pontuais. Para o momento d exame, faz algumas observações. "A prova do Enem é qualitativa, não quantitativa, ou seja, o candidato tem que dar mais ênfase em quais questões está resolvendo do que em quantas", observa.

O docente também enfatiza a importância de o estudante classificar as questões entre fácil, média e difícil, a fim de resolver primeiro as mais simples, além de saber interpretar textos e inferir informações a partir do enunciado. "Indico, ainda, que o estudante saiba quantas questões consegue ler sem gerar estresse para, então, dividir a prova em blocos de questões", aconselha. Na matemática, elenca volume de sólidos, gráficos, funções e grandezas proporcionais como conteúdos básicos.

Leonardo Carneiro é professor de biologia no Colégio Sigma. Ele alerta que o candidato tem que tomar cuidado redobrado com a interpretação de informações, imagens e gráficos. "Muitas vezes, é possível encontrar a resposta da questão fazendo essa análise", aponta. Segundo o docente, entre as cinco alternativas de cada questão, o aluno pode, de imediato, descartar duas impossíveis de estarem corretas. "A partir do conhecimento que já tem da biologia, identificar os dois distratores (pegadinhas) e prestar bastante atenção no comando da questão, porque um item pode dizer algo correto, mas estar fora do contexto da questão", ensina.

Entretanto, na véspera da prova, o professor desaconselha revisões. "Agora, o mais importante é cuidar da cabeça. Na minha visão, revisão causa cansaço mental. Acho melhor descansar nesse último dia para chegar bem na prova. É uma prova extensa, testa até a capacidade física do candidato", analisa.

O professor de física Rodrigo Bessone, por outro lado, julga necessário fazer uma revisão teórica de conteúdos importantes, como eletrodinâmica, ondulatória, óptica e hidrostática, no caso da disciplina que leciona. "Também aconselho passar os olhos na resolução de questões das últimas edições da prova, além de reforçar conteúdos recorrentes e que já domina. Aprender novos conteúdos não dá mais", ressalta.

Para o momento da prova, o professor segue a mesma linha de seus colegas do Sigma: "tentar ficar calmo e sempre tentar resolver as questões mais fáceis primeiro".

Fique ligado!

De olho no relógio

No segundo domingo do Enem, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Serão cinco horas de prova, seguindo este cronograma:

» Abertura dos portões — 12h

» Fechamento dos portões — 13h

» Início das provas — 13h30

» Saída sem o caderno — 15h30

» Saída com o caderno — 18h30

» Término das provas — 18h30

O que levar

» Cartão de confirmação de inscrição impresso;

» Lanche, como sanduíches, frutas e outros alimentos leves;

» Algo para beber, como água ou suco em garrafa.

Deixe em casa

Uma série de itens são proibidos dentro das salas, mas podem ser guardados dentro do envelope porta-objetos oferecido pelos ficais. No caso de dispositivos eletrônicos, devem estar desligados, incluindo alarmes e despertadores.

» Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, gorro ou similares;

» Caneta de material não transparente;

» Livros, manuais, impressões, anotações;

» Protetor auricular;

» Fones de ouvido;

» Relógio de qualquer tipo;

» Dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e calculadoras;

» Chaves com alarmes.

O que pode causar eliminação do candidato

» Não portar documento válido;

» Rasuras ou cor de caneta que não seja preta no cartão de respostas ou folha da redação;

» Portar roupas ou objetos proibidos no edital, como eletrônicos — celulares que emitem som durante a prova, mesmo quando guardados dentro do porta-objetos, são causa de eliminação imediata;

» Recusar-se à revista;

» Zerar a redação;

» Ser flagrado tentando algum tipo de fraude, como cola.