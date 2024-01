UERJ lança cartilha sobre como acessar ações afirmativas

CB Correio Braziliense

UERJ lança guia para alunos da rede pública acessarem ações afirmativas - (crédito: Divulgação)

O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) lançou a cartilha "UNIVERSIDADE PARA TODOS: ações afirmativas e inclusão nas universidades brasileiras", que traz orientações sobre o funcionamento das políticas de reserva de vagas voltadas para o ingresso e permanência no ensino superior.

A cartilha é um guia prático para estudantes oriundos de escolas públicas, sejam eles pretos, pardos, brancos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência ou pessoas transgêneras, entre outras categorias de beneficiários, que pretendam ingressar em instituições de ensino superior brasileiras, sejam públicas ou particulares, de forma gratuita ou pagando apenas parte da mensalidade. O material oferece ainda informações sobre programas de financiamento e bolsas de auxílio oferecidas pelo Governo Federal.



O guia detalha, em especial, o funcionamento das principais políticas afirmativas do país: as cotas de universidades públicas, o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa de Bolsa Permanência.

Acesse o guia completo no link: https://shre.ink/rAZ2.

Sobre o GEMAA

O Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa (GEMAA) é um núcleo de pesquisa com inscrição com sede no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi criado em 2008 com o intuito de produzir estudos sobre ação afirmativa a partir de uma variedade de abordagens metodológicas.