Espelhos das redações do Enem 2023 estão disponíveis

Enem 2023 - (crédito: Shutterstock/Brenda Rocha)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a consulta individual da folha de redação dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Com a vista pedagógica da redação, o participante terá a possibilidade de verificar a pontuação alcançada em cada uma das competências aferidas pelos avaliadores da prova de redação.

Para acessar a Página do Participante, click no link: https://shre.ink/80lS.

O processo de avaliação das redações do Enem é supervisionado pelo Inep em todas as suas etapas e segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital do exame, de forma que os textos podem passar por até quatro avaliações para o cálculo da nota final.

Entre os 3,9 milhões de inscritos do Enem 2023, mais de 637 mil se enquadravam como treineiros, que fizeram as provas somente com o objetivo de testar conhecimentos. Desses, aproximadamente 620 mil eram estudantes do 1º ou 2º ano. Cerca de 17 mil não cursavam ou não concluíram o ensino médio. As correções das redações destes candidatos também foram disponibilizados na Página do Participante.