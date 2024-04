ENEM 2024: prazo para pedir isenção da taxa começa em 15/4

CB Correio Braziliense

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). - (crédito: Divulgação/Inep)

Foi divulgado, nesta terça-feira (2/4), que o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será entre 15 e 26 de abril. O pedido deve ser feito pela página do participante, com o login único do Gov.br.



O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis: estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024) em escolas públicas, pessoas que realizaram todo o ensino médio em rede pública ou estudaram em período integral na rede privada, e pessoas vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda.

Os resultados sobre as isenções têm previsão de serem liberados em 13 de maio, que coincide com a data na qual irão ser abertas as oportunidades para pedidos de recursos. Mais informações estão disponibilizadas no site do Inep.