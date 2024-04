UnB: inscrições para acesso por meio do Enem terminam nesta quinta-feira (11)

CB Correio Braziliense

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). - (crédito: Divulgação/Inep)

Encerrará, hoje (11/4), o prazo para solicitação de inscrição e envio da documentação necessária para concorrer na seleção de candidatos avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Os interessados devem acessar o site do Cebraspe para realizar a inscrição, conforme as normas estabelecidas no edital.



A seleção tem como objetivo preencher vagas em cursos de graduação presenciais e possibilitar o ingresso no segundo semestre letivo de 2024 da Universidade de Brasília (UnB). Também será realizada por meio de três sistemas: o sistema universal, o sistema de cotas para escolas públicas e o sistema de cotas para negros.

Ao todo, são 2.120 oportunidades, em diversas graduações, distribuídas nos quatro campus da universidade: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. A aceitação dos candidatos será baseada no desempenho obtido no último exame, considerando as escolhas do candidato a respeito das opções do sistema de vagas, dos campus, dos cursos e dos turnos escolhidos. A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada dia 19 de junho.