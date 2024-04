UnB reabre inscrições para ingresso pelo Enem 2024

CB Correio Braziliense

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cebraspe) publicou, nesta quinta-feira (18) uma retificação do processo seletivo que utiliza a nota do Enem como forma de ingresso na Universidade de Brasília (UnB). O documento traz alterações sobre alguns itens do edital e também a reabertura do período de inscrições, que vai até 22 de abril, às 18h. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.cebraspe.org.br/vestibulares.

O prazo para solicitação de inscrição e envio da documentação necessária havia se encerrado em 11/4. A seleção tem como objetivo preencher vagas em cursos de graduação presenciais, com ingresso no segundo semestre letivo de 2024. A seleção será realizada por meio de três formas: o sistema universal, o sistema de cotas para escolas públicas e o sistema de cotas para negros.

Ao todo, são 2.120 oportunidades, em diversas graduações e turnos, distribuídas nos quatro campus da universidade: Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada em 19 de junho.