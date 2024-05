Galt abre inscrições para turmas de preparação para o Enem 2024

CB Correio Braziliense

Divulgação/Galt - (crédito: Divulgação/Galt)

O Galt, cursinho popular da região Centro-Oeste, está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos alunos para as turmas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os estudantes terão a opção de acompanhar as aulas de forma presencial, no turno vespertino, ou de maneira online, no período da noite.



Podem se candidatar às vagas estudantes de todo o país que concluíram o ensino médio em escola pública ou em escola particular como bolsistas integrais. Além disso, também podem se candidatar aqueles que estão matriculados no terceiro ano do ensino médio em colégios da rede pública. As inscrições devem ser realizadas até 19/6 por meio do link.

Durante o processo de inscrição, é necessário enviar o histórico escolar e/ou declaração de estudante de escola pública ou de bolsista integral. Caso o aluno esteja inscrito no Cadastro Único do governo federal, deve ser encaminhado o comprovante de inscrição no CadÚnico. Além disso, é preciso preencher o formulário socioeconômico e enviar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$15.

As aulas do segundo semestre letivo do Galt terão início em 14 de julho e serão oferecidas nos turnos vespertino e noturno. No período da noite, as aulas serão realizadas on-line, por meio do Google Meet, com início às 18h e término às 22h20, de segunda a sexta-feira, e aos sábados de acordo com o calendário letivo.

Já para os estudantes do turno vespertino, as aulas serão presenciais no Centro Universitário UDF, localizado na quadra 704/904 da Asa Sul, em Brasília - DF, das 14h às 18h20, de segunda a sexta-feira, e aos sábados de acordo com o calendário letivo.