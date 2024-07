Enem: UCB oferece programa preparatório para alunos da rede pública

CB Correio Braziliense

O projeto Jovens Universitários prepara estudantes para o ENEM e vida universitária - (crédito: Divulgação)

Rebeca Alves*

O projeto Jovens Universitários, da Universidade Católica de Brasília, é totalmente gratuito e as inscrições estão abertas até 12 de agosto. A inscrições devem ser realizadas de forma on-line por meio do link https://doity.com.br/jovens-universitarios. As vagas serão ocupadas conforme a sequência dos cadastros e em caso de desistência ou exclusão de algum participante, haverá uma lista de espera. Para assegurar a vaga no projeto, os estudantes devem evitar faltar a dois encontros seguidos sem apresentar uma justificativa médica ou escolar e aqueles que não mantiverem a frequência exigida pelo programa poderão perder a vaga.

A previsão é de que as aulas se iniciem em 13 de agosto e ocorrerão no câmpus de Taguatinga. São 160 vagas, sendo 60 para as aulas ministradas duas vezes por semana no período da tarde, às terças e quintas, das 14h às 18h, e outras 100 vagas para aulas voltadas aos simulados e redação, que serão realizadas aos sábados, às 13h30.

O programa da Universide Católica de Brasília está oferecedo um preparatório para estudantes da rede pública de Brasília que estão cursando o ensino médio ou egressos, onde oferece suporte para os principais conteúdos presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e proporciona oficinas práticas oferecidas por alunos, ligas, empresas juniores e centros acadêmicos da UCB para os alunos, além de preparar os jovens para a vida universitária.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá