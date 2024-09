FTD Educação promove Aulão de Redação para o ENEM com a professora Gabi Carvalho

A FTD promove, em , aulão de redação para o Enem com a influenciadora e professora Gabi Carvalho. O evento ocorrerá no Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, com transmissão ao vivo das 8h30 às 10h30, pelo canal no, aberta e gratuita para alunos de todo o Brasil, com a possibilidade de interação e perguntas para a palestrante.