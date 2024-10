Enem 2024: Inscrições para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa terminam nesta sexta (25)

CB Correio Braziliense

Responsáveis pedagógicos devem inscrever interessados por meio do Sistema PPL. - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O período de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) de 2024 terminam nesta sexta-feira (25). O prazo é o mesmo para transferência e exclusão de participantes, bem como para solicitação de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os procedimentos devem ser realizados pelos responsáveis pedagógicos, por meio do Sistema PPL, até as 23h59.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará o Enem PPL nos dias 10 e 12 de dezembro. As provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

Para se inscrever, acesse o link do sistema PPL.