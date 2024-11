Preso pela morte de Marielle, Ronnie Lessa pede à Justiça para fazer Enem

IS Isabela Stanga

Além da prisão, Lessa pagará pensão ao filho de Anderson e indenização para todas as vítimas - (crédito: Reprodução)

O ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ronnie Lessa pediu autorização à Justiça para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes.

A defesa do ex-sargento entrou com pedido à Penitenciária de Tremembé, onde ele está preso, solicitando que fosse inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPLL).

A penitenciária negou o pedido alegando questões de segurança.

O advogado de Lessa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afirma ser necessária uma análise "mais detalhada do caso".

O Correio entrou em contato com Saulo Carvalho, advogado do ex-sargento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Condenação

Além de Ronnie Lessa, o também ex-sargento Élcio de Queiroz foi condenado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018.

Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses e Queiroz, a 59 anos e 8 meses. Os dois ainda deverão pagar uma pensão ao filho de Anderson até que ele complete 24 anos, além de R$ 706 mil em indenização por dano moral para cada uma das vítimas: o filho e a viúva de Anderson; a filha, a viúva e a mãe de Marielle.