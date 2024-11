CB Correio Braziliense

Gabarito oficial deve sair no dia 20 de novembro - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Chegaram ao fim os dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Entre os mais de 4 milhões de inscritos, a abstenção ficou em 30,6%, segundo divulgaram Ministério da Educação e Inep em coletiva de imprensa após o fim da prova deste domingo (10/11), com questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

O gabarito oficial está previsto para sair em 20 de novembro. A previsão é de que o resultado com as notas individuais fiquem disponíveis para os participantes em13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante.

Enquanto as divulgações oficiais não saem, confira o gabarito extraoficial do segundo dia de provas de Enem 2024 elaborado por especialistas da FTD, empresa de soluções educacionais e uma das principais fornecedoras de livros didáticos para o Progrma Nacional do Livro e fo Material Didático (PNLD).

Gabarito extraoficial do Enem 2024:

AMARELA AZUL CINZA VERDE GABARITO DISCIPLINA 91 115 108 132 C Biologia 92 116 109 133 A Química 93 117 110 134 E Biologia 94 118 111 135 D Química 95 122 112 129 A Física 96 123 113 130 A Química 97 124 114 131 C Biologia 98 125 102 126 C Química 99 126 103 127 A Biologia 100 127 104 128 E Física 101 128 99 123 E Química 102 129 100 124 * Física 103 130 101 125 C Física 104 119 96 120 B Física 105 120 97 121 B Biologia 106 121 98 122 A Física 107 134 94 118 E Biologia 108 135 95 119 D Química 109 131 91 115 B Física 110 132 92 116 B Física 111 133 93 117 C Química 112 94 132 111 A Química 113 95 133 112 A Biologia 114 96 134 113 C Física 115 97 135 114 D Química 116 98 129 108 E Biologia 117 99 130 109 D Física 118 100 131 110 C Física 119 91 126 105 B Física 120 92 127 106 C Química 121 93 128 107 E Química 122 113 124 103 E Química 123 114 125 104 C Química 124 101 115 99 A Física 125 102 116 100 A Biologia 126 103 117 101 E Física 127 104 118 102 D Biologia 128 105 119 94 D Química 129 106 120 95 D Física 130 107 121 96 E Biologia 131 108 122 97 B Biologia 132 109 123 98 B Biologia 133 110 105 91 D Biologia 134 111 106 92 D Biologia 135 112 107 93 B Biologia

136 177 138 161 C Matemática 137 178 139 162 E Matemática 138 179 140 163 C Matemática 139 180 141 164 E Matemática 140 165 151 174 B Matemática 141 166 152 175 E Matemática 142 167 153 176 D Matemática 143 162 154 177 A Matemática 144 163 155 178 D Matemática 145 164 156 179 C Matemática 146 168 161 173 A Matemática 147 171 144 169 A Matemática 148 172 145 170 D Matemática 149 169 149 171 E Matemática 150 170 150 172 C Matemática 151 175 136 165 D Matemática 152 176 137 166 B Matemática 153 161 162 180 B Matemática 154 154 167 136 C Matemática 155 155 168 137 E Matemática 156 156 169 138 B Matemática 157 160 158 159 D Matemática 158 159 160 160 C Matemática 159 158 157 157 C Matemática 160 157 159 158 C Matemática 161 173 142 167 A Matemática 162 174 143 168 C Matemática 163 136 146 154 A Matemática 164 137 147 155 B Matemática 165 138 148 156 B Matemática 166 139 174 151 A Matemática 167 140 175 152 B Matemática 168 141 176 153 B Matemática 169 142 177 147 A Matemática 170 143 178 148 D Matemática 171 144 179 149 D Matemática 172 145 180 150 D Matemática 173 150 170 139 C Matemática 174 151 171 140 E Matemática 175 152 172 141 A Matemática 176 153 173 142 D Matemática 177 146 163 143 B Matemática 178 147 164 144 B Matemática 179 148 165 145 C Matemática 180 149 166 146 E Matemática