Questão de física do Enem deve ser anuladas

O professor Rômulo Pires Urbieta, professor e coordenador do Bernoulli, confirmou que a questão 102 (da prova amarela) está sem respostas. Ele disse que é uma questão cuja ideia é muito boa e muito recorrente nas provas. "É clássica, onde o aluno tinha que calcular a potência de uma cafeteira elétrica e comparar com a potência total que poderia ser fornecida", explicou o docente.

O problema, segundo ele, é que a potência útil dessa cafeteira acaba dando um valor maior do que a total, o que é impossível. Se você puxar da rede elétrica e tivesse a máxima potência possível para usar na cafeteira, não teria como de fato a situação real ter uma potência maior que 700. Então, a gente acredita que essa questão está sem resposta", afirmou.

O segundo dia da prova do Enem

Na análise dos professores do Bernoullu, as questões de matemática e ciências da natureza foram bem coerentes com o conhecimento estudado pelo aluno e esperado para a prova deste ano. A prova de matemática focou mais nas questões conceituais da matéria, cobrando raciocínios objetivos. Agora, as questões difíceis realmente vieram mais complicadas, exigindo uma habilidade e competência maiores do estudante, saindo da ideia de uma questão média interpretativa e exigindo, dos estudantes, um aprofundamento do conteúdo.





Já na prova de ciências da natureza, segundo eles. a física manteve a tendência da prova de matemática, também cobrando mais questões conceituais, não necessitando de tanto desenvolvimento de contas, mas com o raciocínio do conteúdo bastante maior, exigindo que o aluno soubesse os principais conceitos da matéria.

A prova de química veio dentro do esperado, com uma diversidade de conteúdos químicos cobrados, questões objetivas, sem grandes complexidades de raciocínio para que você chegasse à resposta.

E na biologia, o que chamou mais atenção foi uma certa mudança de temática, questões que sempre caem, como genética e botânica, foram substituídas por questões de zoologia, o que trouxe para o estudante o desafio de interpretar esses conteúdos dentro da prova.

No geral, segundo a avaliação da equipe do Bernoulli, foi um segundo dia em que o aluno vai se sentir desafiado pela prova, pelas temáticas difíceis, mas bastante coerente com o aprendizado que ele desenvolveu ao longo do ano.