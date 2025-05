CB Correio Braziliense

MEC divulga habilitados para a rede de cursinhos populares - (crédito: Divulgação/ MEC)

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) e a Fundação Oswaldo Cruz, divulgou a relação de cursinhos com propostas habilitadas e inabilitadas para integrar a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP). A divulgação ocorre após conferência de documentação apresentada no ato de inscrição.

Os inscritos podem identificar a situação do cursinho a partir do Código do Usuário (ID) no momento da inscrição na plataforma. Os códigos estão listados no documento “Lista de habilitados e inabilitados da Etapa 1”, na página da CPOP. O objetivo da CPOP é preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior de estudantes, com prioridade para os oriundos de escolas públicas.

Com investimento inicial de R$ 24,8 milhões para 2025, a rede apoiará 130 cursinhos já no primeiro ano, beneficiando até 5.200 estudantes do Brasil. Até 2027, o valor global chega a R$ 74,5 milhões. As inscrições não habilitadas poderão apresentar recurso até as 23h59 deste sábado (24/5).

No anúncio da publicação do edital, no último mês, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que os estudantes que ingressarem nas turmas dos cursinhos selecionados receberão um valor mensal de R$ 200 para a permanência nos estudos, assim como acesso a recursos didáticos com metodologias preparatórias para o Enem e outros vestibulares.

A CPOP ainda prevê apoio de até R$ 163.200 por cursinho, que, além do auxílio ao estudante por seis meses, abrange auxílio financeiro para a contratação de coordenadores e professores, por sete meses e apoio para atividades técnicas e administrativas. Também está prevista a formação de gestores e professores voltados ao Enem e a disponibilização gratuita de materiais pedagógicos. Conforme estabelecido pelo edital que rege a seleção, serão priorizados os?cursinhos populares gratuitos que não recebem apoio financeiro direto ou indireto.

Osprincipais objetivosda CPOPsão fortalecer cursinhos populares e comunitários; orientar a estruturação e a implementação de ações de formação nos cursinhos da rede focadas no Enem; ampliar a possibilidade de acesso ao ensino superior para pessoas de baixa renda e egressas das escolas públicas, negras, quilombolas,indígenas e pessoas com deficiência; contribuir para retomada do interesse do jovens brasileiros pelo Enem, que voltou a crescer em 2023; e contribuir para a ocupação de vagas em cursos de graduação de instituições federais.

Acesse o passo a passo detalhado sobre como acessar a avaliação e interpor recursos na página da CPOP.