Enem 2025: confira os assuntos mais cobrados na prova

Professora e diretora do curso Foco Medicina, Carol Braga lista os cinco temas mais pedidos em cada disciplina

Sofia Sellani*
postado em 12/09/2025 15:38
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre em 9 e 16 de novembro - (crédito: Bruna Araújo/ MEC)
Professora de biologia e especialista na preparação de vestibulandos Carol Braga destaca como os estudantes podem priorizar conteúdos decisivos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso Foco Medicina, do qual a professora é diretora,  elaborou  lista  com os assuntos mais cobrados com base na análise e mapeamento das provas de 2009 a 2024, na qual foi possível encontrar certo padrão nos temas cobrados. “Essa reta final é o momento de arregaçar as mangas` e usar estratégias”, afirmou.

Para a docente, simular avaliações é essencial para um bom desempenho. “Quando um aluno simula a prova, ele consegue identificar os erros. O simulado não é uma ferramenta emocional, e sim analítica” confirmou a professora, que destaca a importância do método para a preparação.

Professora e criadora do curso Foco Medicina, Carol Braga
Professora de biologia e especialista na preparação de vestibulandos, Carol Braga (foto: Acervo pessoal)

 Top 5 assuntos mais cobrados no Enem

Realizado pelo Curso Foco Medicina, a lista apresenta as matérias de maior incidência em cada disciplina:

  • Matemática: funções, grandezas proporcionais, geometria plana, estatística, geometria espacial

  • Biologia: ecologia, histologia e fisiologia animal, genética molecular e biotecnologia, evolução, biodiversidade

  • Química: química orgânica, ligações químicas e química inorgânica, substâncias e misturas, estequiometria e soluções, matéria e energia

  • Física: cinemática, trabalho e energia, termologia, eletrodinâmica, ondulatória

  • História: Brasil colônia, primeira república, Brasil república (da Era Vargas à Nova República), relações transatlânticas Brasil-África, direitos fundamentais e teorias sobre ciência política

  • Geografia: agricultura, meio ambiente, globalização, espaço urbano e população, geografia física

  • Filosofia e sociologia: filosofia antiga, ética e filosofia moral, epistemologia e teoria do conhecimento, antropologia e cultura, política e cidadania

  • Linguagens: artes, sistemas simbólicos, análise de opinião, linguagem corporal e tecnologias da informação e da comunicação, literatura


Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

 

