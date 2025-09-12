Enem 2025: confira os assuntos mais cobrados na prova

Professora de biologia e especialista na preparação de vestibulandos Carol Braga destaca como os estudantes podem priorizar conteúdos decisivos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso Foco Medicina, do qual a professora é diretora, elaborou lista com os assuntos mais cobrados com base na análise e mapeamento das provas de 2009 a 2024, na qual foi possível encontrar certo padrão nos temas cobrados. “Essa reta final é o momento de arregaçar as mangas` e usar estratégias”, afirmou.
Para a docente, simular avaliações é essencial para um bom desempenho. “Quando um aluno simula a prova, ele consegue identificar os erros. O simulado não é uma ferramenta emocional, e sim analítica” confirmou a professora, que destaca a importância do método para a preparação.
Top 5 assuntos mais cobrados no Enem
Realizado pelo Curso Foco Medicina, a lista apresenta as matérias de maior incidência em cada disciplina:
Matemática: funções, grandezas proporcionais, geometria plana, estatística, geometria espacial
Biologia: ecologia, histologia e fisiologia animal, genética molecular e biotecnologia, evolução, biodiversidade
Química: química orgânica, ligações químicas e química inorgânica, substâncias e misturas, estequiometria e soluções, matéria e energia
Física: cinemática, trabalho e energia, termologia, eletrodinâmica, ondulatória
História: Brasil colônia, primeira república, Brasil república (da Era Vargas à Nova República), relações transatlânticas Brasil-África, direitos fundamentais e teorias sobre ciência política
Geografia: agricultura, meio ambiente, globalização, espaço urbano e população, geografia física
Filosofia e sociologia: filosofia antiga, ética e filosofia moral, epistemologia e teoria do conhecimento, antropologia e cultura, política e cidadania
Linguagens: artes, sistemas simbólicos, análise de opinião, linguagem corporal e tecnologias da informação e da comunicação, literatura
Estagiária sob a supervisão de Ana Sá