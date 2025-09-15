Canal no YouTube oferece aulas gratuitas de física e matemática para Enem

SS Sofia Sellani*

Canal disponibiliza aulas gratuitas de matemática e física para vestibulares concorridos - (crédito: Divulgação/ Universo Narrado)

O canal Universo Narrado — especializado em física e matemática — promove aulas on-line, ao vivo e gratuitas toda segunda e quarta-feira, às 19h07. Os conteúdos são postados no YouTube pela conta da empresa. A expectativa é ensinar e tirar dúvidas de forma leve e criativa durante a transmissão.

Idealizado por Felipe Guisoli — físico e mestre em física teórica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — a ideia é ajudar alunos a se prepararem para vestibulares concorridos, usando a metodologia Sapere Aude (ouse saber), que desenvolve inteligência prática e pensamento crítico. Ao participar, os alunos recebem suporte didático, listas de exercícios por objetivo, guia prático de estudos e método para superar dificuldades em exatas.

Leia também: Dedicação exclusiva de professores faz a diferença na aprendizagem

A interação com os alunos ocorre por meio dos comentários nos vídeos, para que as perguntas sejam respondidas de forma rápida e personalizada. O canal oferece videoaulas dinâmicas, explicações de conteúdos, dicas de estudo e resolução de exercícios. Por ser um meio virtual, a iniciativa alcança estudantes de todo o país.

Leia também: Confira dicas para se preparar na reta final do Enem

Estagiária sob supervisão de Ana Sá