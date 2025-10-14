UDF disponibiliza aulas de revisão para a reta final do Enem 2025

Aulão gratuito vai reunir professores renomados de diferentes áreas para revisar conteúdos importantes para as provas

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) promove aulões gratuitos para revisão dos conteúdos e dicas para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas as provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. O aulão das estrelas contará com a presença de professores reconhecidos em suas áreas de conhecimento. As aulas serão gravadas e acompanhadas de um intérprete de libras. Para participar, basta se inscrever pelo link  www.aulaodasestrelas.com.br

A partir do dia 1º de novembro as aulas estarão disponibilizadas e os participantes poderão revisar conteúdos necessários das disciplinas de português/redação, matemática, física, química e história com foco, dicas práticas para otimizar o tempo de estudo e aprimorar a estratégia para a prova. Para garantir a inclusão, as aulas contarão também com intérpretes de Libras.

O time de professores conta com nomes que são referência em suas áreas: Sandro Curió, fenômeno digital que transformou a Matemática em algo leve e acessível; Gabriel Cabral, autor de livros e dono do maior canal de Química do YouTube Brasil; Ramilton Batinga, mestre em ensino de ciências e matemática e eleito “Professor do Ano” no TikTok Awards; Noslen Borges, criador do maior canal de ensino de português do mundo e parceiro do Ministério da Educação (MEC); e Walter Solla, especialista em história com abordagem envolvente e estratégica.

“O “Aulão das estrelas” é um convite para que cada estudante acredite no seu potencial e enfrente essa etapa da vida com confiança e serenidade. Um dos diferenciais dessa iniciativa, inclusive, é justamente o fato de a aula inaugural ser sobre inteligência emocional. Queremos mostrar que estamos do lado dos jovens da nossa comunidade em todas as fases da jornada acadêmica, oferecendo apoio, inspiração e ferramentas para que possam alcançar seus objetivos”, afirma André Leão, reitor do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

 

